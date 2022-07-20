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【英揆之爭】保守黨最後兩強將出爐 民調唱淡前程

環球政治 10:46 2022/07/20

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英國保守黨黨魁選舉只餘下最後3名候選人，再一輪投票將決出最終兩強，並待黨員投票決定下任英國首相誰屬。但英國有民調指出，不論保守黨候選人中誰人贏得黨魁，民眾現時亦較傾向在大選中支持工黨。

【英揆之爭】辛偉誠料穩入最後對決 巴登諾克出局（第二版） 【下一頁】

第4輪投票過後，前女性平等部國務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）僅得59票出局。前財相辛偉誠（Rishi Sunak）﹑現任外相卓慧思（Liz Truss）及政策國務大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）將角逐最後兩強席位。

雖然莫佩琳仍堅守次席，但與卓慧思的差距明顯收窄。卓慧思陣營認為，有希望取得大多數巴登諾克的票數，並在周三（20日）舉行的下一輪投票中擊敗莫佩琳，成為9月5日最終投票的兩強之一。

點解英國歐洲會咁熱？ 罕見熱浪或陸續有嚟 【下一頁】

政治顧問公司Electoral Calculus及研究公司Find Out Now在周一及二（18至19日），於網上詢問近1,300名成年人，若現時舉行大選，保守黨3名候選人分別對決工黨下會選擇支持哪一方。

結果顯示，保守黨3強不論是何人接任，受訪民眾更傾向支持工黨。面對莫佩琳上台，工黨支持度領先9個百分點，對辛偉誠及卓慧思的領先更達12個百分點。

Electoral Calculus行政總裁巴克斯特（Martin Baxter）表示，結果反映英國民眾並不支持任何人領導的保守黨政府，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）將有機會在下次大選中成功入主首相府。

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責任編輯：吳漢培

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