▲ 【澳洲加息】澳央行行長：有必要進一步加息遏通脹 疫情期間對經濟提供過多支援

澳洲儲備銀行月初一如預期加息0.5厘，行長Philip Lowe表示，疫情期間將基準利率推至0.1厘的歷史新低，是導致通脹升溫及高企的主要原因，同時俄羅斯入侵烏克蘭及疫情構成的供應鏈挑戰，均推動全球通脹升至偏高水平，因此有必要進一步加息，以遏抑通脹。

Lowe指，澳洲央行在疫情期間對經濟提供過多的支援，家庭消費復甦的速度較央行預期更快，反映政策支持及衛生情況改善下，家庭恢復信心及有能力消費，導致通脹升幅較預期強勁。

「雖然澳洲最新的通脹數據是5.1%，較其他地方為低，但仍高於央行2%至3%的通脹目標水平，央行希望在維持經濟增長及低失業率的同時，將通脹降溫。」

他續稱，目前有跡象顯示，供應鏈問題將於未來數月可望解決，目前產品及大宗商品價格，包括木材、半導體、原油及小麥價格已開始回落，但澳洲利率仍需要從目前的1.35厘，至少調高至2.5厘的中性水平。

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