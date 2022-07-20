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【科技股女股神】Cathie Wood首次關閉旗下ETF　ARK透明度ETF明日起不再接受創建指令、年初至今累跌逾3成

Hot Talk 10:30 2022/07/20

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【科技股女股神】Cathie Wood首次關閉旗下ETF　ARK透明度ETF明不再接受創建指令、年初至今累跌逾3成

有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）正關閉去年年底推出的ARK透明度ETF（ARK Transparency ETF，美：CTRU），對她的方舟投資管理而言，實屬首次。其ETF今年累跌33.2%。

根據監管申報文件，該基金的持倉包括Teladoc Health（美：TDOC）和Spotify（美：SPOT）等，目標是投資於透明度得分高的公司。

Ark表示，該基金參考指數的提供方Transparency Global將於7月底停止計算該指數，又指雖然Ark調查了其他指數提供者，但沒有找到合適的解決方案，因此決定關閉該基金」。

該產品自推出以來僅獲得1,200萬美元的資產，跟伍德旗艦基金達90億美元的規模相差甚遠。ARK透明度ETF自12月推出以來，其價格年初至今已下跌33.2%。文件顯示，該基金將在周四之後不再接受創建指令，7月26日之後將不接受贖回指令。

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編輯：姚卓然

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Cathie Wood Teladoc Health（美：TDOC） Spotify（美：SPOT） ETF 基金 贖回 Spotify 美股

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