▲ 【新股IPO】中國據指推動歐洲公司到中國上市 中資持股之企業為首批候選目標

據《彭博》引述消息人士透露，中國政府正在推動歐洲公司到中國股市募集資金的計劃，並吸引海外企業在中國上市。

消息人士指，該計劃以中資持股的海外公司為首批考慮的候選目標，而有數間公司正在研究通過這項計劃在中國發行存託憑證的可能性，當中包括德國叉車製造商凱傲。不過，消息人士指，研究尚處於早期階段，凱傲等公司尚未決定是否推進中國上市。

據彭博匯總數據顯示，中國重型機械製造商濰柴動力 （02338） 是凱傲最大的股東，持股比例達41%。凱傲股價今年在法蘭克福下跌56%，市值約56億歐元（57億美元）。



報導指，該計劃旨在聯通中國與海外市場，促進跨境上市。該計劃最早聯通上海和倫敦的交易所，其後擴大到德國、瑞士和深圳。不過至今為止，只有中國上市公司在海外交易所募集資金。

凱傲的發言人不予置評，濰柴動力、上海證券交易所及中國證監會並未回應消息。

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編輯：姚卓然