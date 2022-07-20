【港股市況】恒生指數午後升幅收窄至300點內　商湯回購股價反彈逾一成　阿里巴巴升4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反彈，港股半日升逾300點企21000。恒生指數開報20968點，升307點，其後走勢反覆向上，曾升最多450點，恒生指數半日升359點，報21020點，成交490.5億元。恒生科技指數升2.3%，報4610點。阿里巴巴 （09988） 、藥明生物 （02269） 升4%；商湯 （00020） 反彈近14%；理想汽車 （02015） 逆市跌近7%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【13：15】港股升幅收窄至300點內，報20936點，升275點，回落至21000點以下水平；科指升1.7%，報4584點。

【騰訊投資】每日優鮮據報考慮出售賣家服務部分股權、預期估值1億美元 高過自身美股市值

【13：10】企展控股 （01808） 最新升46%，報0.79元，今早高見0.9元，成交304萬元。

【13：05】汽車股普遍逆市向下，比亞迪 （01211） 跌0.3%；長汽 （02333） 跌0.2%；廣汽 （02238） 跌0.8%；吉利 （00175） 則升近1%。

【13：04】友邦 （01299） 升幅逐步收窄，午後初段升0.6%，低見83.9元，今早曾高見85.4元。

【13：00】港股午後初段升約360點，報21021點，科指升2.3%，報4609點。

【12：48】【內房危機】部分內房供應商據報被拖欠款項 無力支付賬單、正掙扎求存

【12：43】恒指黑期升379點，報21029點。

【12：41】【大行看法】晨星：中國股票市場仍被低估 看好內需主導板塊 電動車板塊估值仍吸引

【12：18】遠大住工 （02163） 宣布中期PC構件製造業務新簽合同總金額為11.18億元人民幣，按年跌52.9%，去年同期為23.73億元人民幣。

【12：10】【紀律行動】《乘風破浪的姐姐》女星遭聯交所譴責！出任細價股執董時自稱金融經驗豐富、獲月薪30萬元

【12：00】恒生指數半日升359點，報21020點，成交490.5億元。恒生科技指數升2.3%，報4610點。阿里巴巴 （09988） 、藥明生物 （02269） 升4%；商湯 （00020） 反彈近14%；理想汽車 （02015） 逆市跌近7%。

【11：53】【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升5日創兩年高 東亞：聯儲局下周加息後1個月拆息料升穿1厘

【11：43】【百度9888】百度舉行虛擬數字人直播帶貨 30萬人幣出租元宇宙地皮、3秒售罄

【11：42】恒指中午收市前升約400點，報21064點升403點；科指升2.5%，報4619點。

【11：36】教育股造好，天立國際 （01773） 、思考樂教育 （01769） 升2成，光正教育 （06068） 升13%；新東方在綫 （01797） 升半成。

【11：32】【澳門疫情】澳門再發現18宗新冠感染 大和料濠賭牌主上季齊虧損、哪間最傷？

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升0.6%；創業板指升0.7%。

【11：21】發盈警料盈轉虧的中國光大 （00165） 跌逾9%，破底低見6.24元。

【11：10】【電力改革】瑞銀廖啟華：未來市場電佔比將升至80% 市場電交易可提升電企回報

【11：06】【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局 「7.20恒馳節」將公布更多訂單數據

【11：04】恒指最新升約350點，報21013點升352點，於21000點水平爭持；科指升2.1%，報4602點。

【11：01】耐世特 （01316） 最新挫一成，低見5.06元。耐世特預期中期淨虧損約1100萬美元。

【10：59】新世界 （00017） 靠穩升0.4%，高見26.65元。

【新世界17】新世界據指正暗盤放售逾百億物業 包括愉景新城、九龍貝爾酒店

【10：57】中國石墨 （02237） 續回吐，股價逆市跌4%，低見0.67元。

【10：53】理想汽車 （02015） 跌幅擴大至逾6%，低見142.6元。

【10：40】中國油氣 （00702） 拉升逾4成，高見0.177元。

【10：34】港交所 （00388） 最新升3%，高見362.6元。外電最新引述消息指，滴滴出行將被內地監管機構處罰逾10億美元，隨處分方案作實，滴滴出行可啟動申請香港上市程序。

【滴滴出行】滴滴傳將被罰逾10億美元 料可重新註冊新用戶、啟動香港上市程序

【10：27】國美零售 （00493） 逆市跌逾3%，破底低見0.3元。

【10：23】GBA集團 （02945） 跌幅擴大至83%，低見0.16元。

【10：12】大市升勢略為回順，恒指最新升約363點，報21024點，今早曾高見21098點。

【10：10】中概股造好，嗶哩嗶哩 （09626） 、貝殼 （0243） 升8%；快手 （01024） 升逾2%；網易 （09999） 升近4%；百度 （09888） 升逾3%。

【10：00】內房股表現跑輸大市，其中潤地 （01109） 逆市跌0.1%；雅居樂 （03383） 跌0.4%；龍湖 （00960） 跌逾1%。

【09：59】日前發盈喜的藥明生物 （02269） ，股價續升逾5%，高見82.05元，暫為表現最好藍籌。

【09：57】昨日造好的中國唐商 （00674） ，股價今早再升近4成，高見0.28元。

【09：56】歐洲央行本周四議息，報道指歐央行決策者將討論加息0.25厘或0.5厘，滙豐 （00005） 升逾1%；渣打 （02888） 升3%。

【歐洲加息】歐央行據報考慮或加息0.5厘 歐元兌美元匯價升近1%

【09：52】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾2%；京東 （09618） 升近4%。

【09：51】大市升逾400點，報21096點，升435點；科指升2.7%，報4628點。

【09：49】商湯 （00020） 最新升近14%，高見2.4元，成交2.7億元。

【09：40】造車新勢力逆市下跌，其中理想汽車 （02015） 跌逾4%，低見144.6元，市值一度跌穿3000億；蔚來 （09866） 跌1%；小鵬汽車 （09868） 跌逾1%。

【09：39】回購消息帶動商湯 （00020） 升9%，高見2.29元，成交1.4億元。

【09：38】港股開市後升幅擴大至近400點，報21056點，升395點；科指升2.5%，報4620點。

【09：33】商湯 （00020） 早段反彈幅度擴大至逾6%，高見2.23元，成交7075萬元。

【09：33】【盈喜盈警】耐世特低開近半成 料中期錄約1100萬美元淨虧損 因經營環境持續挑戰重重

【09：32】GBA集團 （02945） 股價瀉近8成，低見0.2元，成交113萬元。

【09：29】光大控股 （00165） 發盈警，預期中盈轉虧，淨虧損約26億港元至28億港元，股價逆市低開近7%，開報6.43元破底。

【盈喜盈警】光大控股中期料蝕約26億至28億元 受累投資虧損

【09：27】意馬國際 （00585） 發盈喜，股價高開近14%。意馬國際預期截至6月底止溢利約2000萬元，按年增幅約86.9%。

【盈喜盈警】意馬國際料中期溢利約2000萬元 按年增約87%

【09：27】【生科股】康龍化成低開約2% 料全年利潤增速較年初指引微跌 受歐美通脹影響

【09：25】億和 （00838） 股價高開近2%。

【09：21】恒生指數開報20968點，升307點。恒生科技指數升2.1%，報4599點。阿里巴巴 （09988） 升近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%；商湯 （00020） 回購股價反彈近4%。

【商湯20】商湯跌近2%創收市新低 收市後公布回購670萬股 涉資1407萬元

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變。

【LPR不變】中國7月一年期、五年期LPR維持不變 符市場預期

【09：13】期指開報20998點，升340點或1.7%。

【09：07】【新股IPO】中國據指推動歐洲公司到中國上市 中資持股之企業為首批候選目標

【08：54】恒指黑期最新升約328點。

【08：43】和譽 （02256） 公布創新CSF-1R抑制劑ABSK021獲國家藥監局藥品審評中心認定為突破性治療藥物，用於治療不可手術的腱鞘巨細胞瘤。

【08：33】恒指黑期升約339點，報20989點；道指期貨升24點，報31815點。

【08：31】【Tesla概念股】億和控股斥約7200萬元購富士膠片商務設備

【07：50】【中美金融戰】美國SEC主席：目前不清楚中美能否就中概股審計問題達成協議

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤 銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20888點，升227點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.56元，較港收市價高0.76元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報338.73元，較港收市價高5.53元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.79元，較港收市價高1.89元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者憧憬企業季績理想，美股強勁反彈。道指最多飈769點，收市升754點，報31827點；標指升105點，報3936點；納指漲353點或3.1%，報11713點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

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