【恒指夜期+ADR】夜期跌152點　李克強：不會為過高目標而出台超大規模刺激措施（不斷更新）

臨近港股收市，國務院總理李克強在世界經濟論壇主辦的全球企業家視頻特別對話會上表示，中國不會為了過高成長目標而出台超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。

李克強指出，最重要的是保持就業和物價穩定，只要就業相對充足，居民收入成長且物價穩定，經濟成長率略高或者略低都是可以接受的。

美股交易時段，夜期跌152點，報20744點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.72 -1.1% 美團ADR 193.50 -0.6% 騰訊ADR 336.61 -0.6% 阿里巴巴美股 102.03 -1.1%

北水吸資10億

北水續吸資10.1億元，中海油 （00883） 錄得2.6億元淨流入，中移動 （00941） 錄得2億元淨流入， 港交所 （00388） 及美團 （03690） 各錄逾1億元淨流入。淨流出方面，小鵬 （09868） 有2.6億元淨沽盤。

▼ 點擊圖片放大 +2

恒生指數升229點 商湯止跌反彈近11% 內房逆市跌

美股反彈，港股升逾200點，未能收企21000。恒生指數開報20968點，升307點，早市曾升最多450點，其後升勢回順，恒生指數收報20890點，升229點，未企穩21000，成交893億元。恒生科技指數升1.6%，報4576點。美團 （03690） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；商湯反 （00020） 反彈近11%，內房逆市跌。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 194.70 +3.0 +44 -41 阿里巴巴 103.20 +2.3 +34 29 騰訊 338.60 +1.6 +25 11 華潤置地 33.95 -1.6 -3 6 中海外 22.20 -2.6 -3 5 友邦 83.15 -0.5 -8 17

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

即市走勢︰

【22：00】夜期跌152點，報20744點。

【19：30】恒指夜期跌81點，報20815點。

【16：10】恒生指數收報20890點，升229點，未企穩21000，成交893億元。恒生科技指數升1.6%，報4576點。美團 （03690） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；商湯反 （00020） 反彈近11%，內房逆市跌。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

【16：00】恒生指數U盤前升228點，報20889點。

【15：59】【大行報告】電動車逆市跑輸、理想汽車走低7% 瑞信：內地7月電動車銷售按月僅為持平、歸咎兩原因

【15：49】港股收市前升幅收窄至240點，報20901點；科指升1.6%，報4581點。

【15：49】【澳門疫情】澳門工商業場所周六起有限度營運 賭場再停業7日

【15：47】GBA集團 （02945） 尾市瀉9成，低見0.097元，成交3735萬元。

【15：39】中海外 （00688） 尾市跌3%；潤地 （01109） 跌1.6%。

【15：20】港股尾市升近300點，報20953點，升292點；科指升2%報4598點。

【15：05】商湯 （00020） 升幅進一步數窄至8%，報2.27元。

【15：00】【下半年展望】未來資產環球投資：認為中國仍有貨幣寬鬆空間 看好內地電動車及電池、清潔能源及消費行業

【14：49】企展控股 （01808） 最新升1倍，高見1.12元。

【14：47】恒指升290點，報20951點；科指升近2%，報4596點。商湯 （00020） 最新升9.5%，報2.3元。

【14：46】內房股逆市下跌，中海外 （00688） 午後跌近2%；潤地 （01109） 跌1%；碧桂園 （02007） 跌0.3%；雅居樂 （03383） 跌逾1%；龍湖 （00960） 跌近3%。

【14：44】創科 （00669） 高開高走，午後升幅擴大至7%，高見90.8元。

【14：38】【大行報告】大摩指嗶哩嗶哩9626業務正在築底、廣告收入回升 惟遊戲業務有下行風險

【14：33】友邦 （01299） 最新轉跌0.1%，低見83.45元。

【14：28】企展控股 （01808） 升幅擴大至7成，高見0.95元。近日聯交所譴責企展控股及其前執行董事毛俊杰，指企展控股引述毛俊杰在金融方面的豐富經驗，但毛俊杰履歷中大部分資料均未經證實且具誤導性。

【14：15】恒指最新升313點，報20975點；科指升近2%，報4595點。

【14：14】商湯 （00020） 升幅收窄至一成，報2.31元，今早高見2.42元。

【13：59】國泰 （00293） 股價逆市偏軟，跌0.7%，低見8.38元。

【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港 曾泊7成機隊於海外

【13：35】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 最新升逾3%；騰訊 （00700） 升近2%；小米 （01810） 升0.6%。

【13：15】港股升幅收窄至300點內，報20936點，升275點，回落至21000點以下水平；科指升1.7%，報4584點。

【騰訊投資】每日優鮮據報考慮出售賣家服務部分股權、預期估值1億美元 高過自身美股市值

【13：10】企展控股 （01808） 最新升46%，報0.79元，今早高見0.9元，成交304萬元。

【13：05】汽車股普遍逆市向下，比亞迪 （01211） 跌0.3%；長汽 （02333） 跌0.2%；廣汽 （02238） 跌0.8%；吉利 （00175） 則升近1%。

【13：04】友邦 （01299） 升幅逐步收窄，午後初段升0.6%，低見83.9元，今早曾高見85.4元。

【13：00】港股午後初段升約360點，報21021點，科指升2.3%，報4609點。

【12：48】【內房危機】部分內房供應商據報被拖欠款項 無力支付賬單、正掙扎求存

【12：43】恒指黑期升379點，報21029點。

【12：41】【大行看法】晨星：中國股票市場仍被低估 看好內需主導板塊 電動車板塊估值仍吸引

【12：18】遠大住工 （02163） 宣布中期PC構件製造業務新簽合同總金額為11.18億元人民幣，按年跌52.9%，去年同期為23.73億元人民幣。

【12：10】【紀律行動】《乘風破浪的姐姐》女星遭聯交所譴責！出任細價股執董時自稱金融經驗豐富、獲月薪30萬元

【12：00】恒生指數半日升359點，報21020點，成交490.5億元。恒生科技指數升2.3%，報4610點。阿里巴巴 （09988） 、藥明生物 （02269） 升4%；商湯 （00020） 反彈近14%；理想汽車 （02015） 逆市跌近7%。

【11：53】【港元拆息】與樓按相關1個月HIBOR連升5日創兩年高 東亞：聯儲局下周加息後1個月拆息料升穿1厘

【11：43】【百度9888】百度舉行虛擬數字人直播帶貨 30萬人幣出租元宇宙地皮、3秒售罄

【11：42】恒指中午收市前升約400點，報21064點升403點；科指升2.5%，報4619點。

【11：36】教育股造好，天立國際 （01773） 、思考樂教育 （01769） 升2成，光正教育 （06068） 升13%；新東方在綫 （01797） 升半成。

【11：32】【澳門疫情】澳門再發現18宗新冠感染 大和料濠賭牌主上季齊虧損、哪間最傷？

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升0.6%；創業板指升0.7%。

【11：21】發盈警料盈轉虧的中國光大 （00165） 跌逾9%，破底低見6.24元。

【11：10】【電力改革】瑞銀廖啟華：未來市場電佔比將升至80% 市場電交易可提升電企回報

【11：06】【恒大汽車】恒馳總裁劉永灼：恒馳5大賣已成定局 「7.20恒馳節」將公布更多訂單數據

【11：04】恒指最新升約350點，報21013點升352點，於21000點水平爭持；科指升2.1%，報4602點。

【11：01】耐世特 （01316） 最新挫一成，低見5.06元。耐世特預期中期淨虧損約1100萬美元。

【10：59】新世界 （00017） 靠穩升0.4%，高見26.65元。

【新世界17】新世界據指正暗盤放售逾百億物業 包括愉景新城、九龍貝爾酒店

【10：57】中國石墨 （02237） 續回吐，股價逆市跌4%，低見0.67元。

【10：53】理想汽車 （02015） 跌幅擴大至逾6%，低見142.6元。

【10：40】中國油氣 （00702） 拉升逾4成，高見0.177元。

【10：34】港交所 （00388） 最新升3%，高見362.6元。外電最新引述消息指，滴滴出行將被內地監管機構處罰逾10億美元，隨處分方案作實，滴滴出行可啟動申請香港上市程序。

【滴滴出行】滴滴傳將被罰逾10億美元 料可重新註冊新用戶、啟動香港上市程序

【10：27】國美零售 （00493） 逆市跌逾3%，破底低見0.3元。

【10：23】GBA集團 （02945） 跌幅擴大至83%，低見0.16元。

【10：12】大市升勢略為回順，恒指最新升約363點，報21024點，今早曾高見21098點。

【10：10】中概股造好，嗶哩嗶哩 （09626） 、貝殼 （0243） 升8%；快手 （01024） 升逾2%；網易 （09999） 升近4%；百度 （09888） 升逾3%。

【10：00】內房股表現跑輸大市，其中潤地 （01109） 逆市跌0.1%；雅居樂 （03383） 跌0.4%；龍湖 （00960） 跌逾1%。

【09：59】日前發盈喜的藥明生物 （02269） ，股價續升逾5%，高見82.05元，暫為表現最好藍籌。

【09：57】昨日造好的中國唐商 （00674） ，股價今早再升近4成，高見0.28元。

【09：56】歐洲央行本周四議息，報道指歐央行決策者將討論加息0.25厘或0.5厘，滙豐 （00005） 升逾1%；渣打 （02888） 升3%。

【歐洲加息】歐央行據報考慮或加息0.5厘 歐元兌美元匯價升近1%

【09：52】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾2%；京東 （09618） 升近4%。

【09：51】大市升逾400點，報21096點，升435點；科指升2.7%，報4628點。

【09：49】商湯 （00020） 最新升近14%，高見2.4元，成交2.7億元。

【09：40】造車新勢力逆市下跌，其中理想汽車 （02015） 跌逾4%，低見144.6元，市值一度跌穿3000億；蔚來 （09866） 跌1%；小鵬汽車 （09868） 跌逾1%。

【09：39】回購消息帶動商湯 （00020） 升9%，高見2.29元，成交1.4億元。

【09：38】港股開市後升幅擴大至近400點，報21056點，升395點；科指升2.5%，報4620點。

【09：33】商湯 （00020） 早段反彈幅度擴大至逾6%，高見2.23元，成交7075萬元。

【09：33】【盈喜盈警】耐世特低開近半成 料中期錄約1100萬美元淨虧損 因經營環境持續挑戰重重

【09：32】GBA集團 （02945） 股價瀉近8成，低見0.2元，成交113萬元。

【09：29】光大控股 （00165） 發盈警，預期中盈轉虧，淨虧損約26億港元至28億港元，股價逆市低開近7%，開報6.43元破底。

【盈喜盈警】光大控股中期料蝕約26億至28億元 受累投資虧損

【09：27】意馬國際 （00585） 發盈喜，股價高開近14%。意馬國際預期截至6月底止溢利約2000萬元，按年增幅約86.9%。

【盈喜盈警】意馬國際料中期溢利約2000萬元 按年增約87%

【09：27】【生科股】康龍化成低開約2% 料全年利潤增速較年初指引微跌 受歐美通脹影響

【09：25】億和 （00838） 股價高開近2%。

【09：21】恒生指數開報20968點，升307點。恒生科技指數升2.1%，報4599點。阿里巴巴 （09988） 升近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%；商湯 （00020） 回購股價反彈近4%。

【商湯20】商湯跌近2%創收市新低 收市後公布回購670萬股 涉資1407萬元

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.7%和4.45%不變。

【LPR不變】中國7月一年期、五年期LPR維持不變 符市場預期

【09：13】期指開報20998點，升340點或1.7%。

【09：07】【新股IPO】中國據指推動歐洲公司到中國上市 中資持股之企業為首批候選目標

【08：54】恒指黑期最新升約328點。

【08：43】和譽 （02256） 公布創新CSF-1R抑制劑ABSK021獲國家藥監局藥品審評中心認定為突破性治療藥物，用於治療不可手術的腱鞘巨細胞瘤。

【08：33】恒指黑期升約339點，報20989點；道指期貨升24點，報31815點。

【08：31】【Tesla概念股】億和控股斥約7200萬元購富士膠片商務設備

【07：50】【中美金融戰】美國SEC主席：目前不清楚中美能否就中概股審計問題達成協議

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤 銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20888點，升227點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.56元，較港收市價高0.76元或1.6%。騰訊 （00700） ADR折合報338.73元，較港收市價高5.53元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.79元，較港收市價高1.89元或1.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】投資者憧憬企業季績理想，美股強勁反彈。道指最多飈769點，收市升754點，報31827點；標指升105點，報3936點；納指漲353點或3.1%，報11713點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯︰梁浩碩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#