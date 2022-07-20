  • 30°C
香港時間 : 2022720日 (三) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla概念股】億和控股彈高5%成創半年高　斥約7200萬元購富士膠片商務設備

股市 09:39 2022/07/20

分享：

分享：

【Tesla概念股】億和控股斥約7200萬元購富士膠片商務設備

Tesla概念股億和控股 （00838） 斥約6200萬元人民幣（約7200萬港元）購買富士膠片商業創新之全資附屬公司富士膠片商務設備（上海）有限公司，其主營打印設備、零部件、配件及相關產品向富士膠片商業創新提供製造服務。

億和控股現升5.4%，報1.74元，創逾半成高。

億和控股表示，富士膠片商業創新已承諾，根據基本合意書之條款於交割後，首三個年度各年將向集團就製造安排收取最低購買額分別1.06億美元、1.06億美元及8600萬美元。

目標公司要從事在中國製造數碼激光打印設備、多功能影印機及其他打印設備，去年淨利潤為1319.8萬元人民幣，按年大增27倍。交割後，目標公司將成為億和控股之間接全資附屬公司，其財務業績將綜合計入集團財務報表。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

相關文章：

【Tesla概念股】力勁科技績後股價大插兩成　疑受累Tesla裁員消息　去年純利增82%

【嘉利國際】嘉利國際：分拆房地產業務後會派特別股息　預計未來2至3年工業業務會相對穩健

【盈喜盈警】耐世特：中期料錄約1100萬美元淨虧損　因經營環境持續挑戰重重

編輯：姚卓然

港股 富士 億和控股（00838）

上一篇文章

【商湯20】商湯反彈一成　昨收市後公布回購670萬股、涉資1407萬元

下一篇文章

【盈喜盈警】耐世特低開近半成　料中期錄約1100萬美元淨虧損　因經營環境持續挑戰重重
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】憧憬季績俏 道指飆754點 納指勁彈3%
【美股收市】憧憬季績俏 道指飆754點 納指勁彈3%
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【TSLA】馬斯克透露已將大腦上傳雲端　市場料或指Neuralink神經科技業務
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨接86億港元沽盤　銀行體系總結餘將跌至1760億（不斷更新）
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有量跌穿一萬億美元、觸12年低
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有量跌穿一萬億美元、觸12年低
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升255點　ADR全綫揚（不斷更新）
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款