【Tesla概念股】億和控股彈高5%成創半年高　斥約7200萬元購富士膠片商務設備

▲ 【Tesla概念股】億和控股斥約7200萬元購富士膠片商務設備

Tesla概念股億和控股 （00838） 斥約6200萬元人民幣（約7200萬港元）購買富士膠片商業創新之全資附屬公司富士膠片商務設備（上海）有限公司，其主營打印設備、零部件、配件及相關產品向富士膠片商業創新提供製造服務。

億和控股現升5.4%，報1.74元，創逾半成高。

億和控股表示，富士膠片商業創新已承諾，根據基本合意書之條款於交割後，首三個年度各年將向集團就製造安排收取最低購買額分別1.06億美元、1.06億美元及8600萬美元。

目標公司要從事在中國製造數碼激光打印設備、多功能影印機及其他打印設備，去年淨利潤為1319.8萬元人民幣，按年大增27倍。交割後，目標公司將成為億和控股之間接全資附屬公司，其財務業績將綜合計入集團財務報表。

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編輯：姚卓然