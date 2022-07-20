【ET開市直擊】金管局接錢不斷會否加息 美股急彈港股跟升？（附Time code）

港元滙價多番觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局根據聯繫滙率機制，自5月中旬已逾20度接錢，今早再宣布承接86.19億港元沽盤，銀行體系總結餘將跌至1760億，香港加息警號已響起？美股道指隔晚急彈逾750點，恒指夜期升255點，港股ADR全綫上揚，美股見底未？港股可望跟升？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

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00：12 - 港股今日焦點速覽

00：35 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：44 - 亞太股市早段市況速報

02：13 - 美股大反彈道指初步見底？ 暫判斷為技術性反彈

03：10 - 道指30000點有支持 美國加息0.75厘機會較高

04：25 - 標指、道指上望33000點水位分析

04：48 - 美股暫時未見底 料走一浪低於一浪

05：23 - 美國通脹未會太快回落 原油供應追不上需求

06：33 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：28 - 港股跟美股升？ 8月業績「靚仔極有限」

09：11 - 恒指下降趨勢未改 料不會再尋底

10：31 - 港股20000點為支持 上望21500-22000點

11：14 - 港股憂慮：內房斷供事件、重磅科技股監管

11：51 - 港股未到長線部署時機

12：43 - 港元弱何時加息？ 料第三季尾才跟美國加息

14：38 - 料港股加息不止一次

15：19 - 預期港股加息 對地產股有心理影響

17：15 - 內房爛尾樓事件點收科？ 大型內銀股、保險基金「埋單」機會大

19：17 - 內房股不宜沾手 內房樓價疫弱、市場氣氛信心差

20：00 - 內房買地速度減慢 內地樓價跌的城市更多

21：05 - 小型內銀股最令人擔憂 事件拖累內銀股股價

22：05 - 港股開市前市況速報

22：40 - ET個股推介：中電信 （00728）

27：26 - 觀眾問股：港股有冇得炒波幅？ 趁今日升市炒一轉可以嗎？ATM揀邊隻？

30：23 - 港股開市初段市況速報

31：00 - 內地LPR維持不變為預期之內

31：53 - 人行未必有動力增LPR 料透過回購、市場誘導救市

33：19 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 125元買入點算？

36：46 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 12.95元買入要止蝕？

39：08 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 咩位可以部署？

40：10 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 前景點睇？

42：25 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 咩價位可入？ 新天綠色能源 （00956） 、東方電氣 （01072） 值得買入？

45：54 - 商湯 （00020） 公布回購急彈 短炒可以跟一轉？

47：45 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 60元買入點算？

49：40 - 觀眾問股：XI二南方恒科 （07552） 13元有貨怎操作？

51：46 - 觀眾問股：中聯通 （00762） 、中電信 （00728） 愈來愈多人推介 中移動 （00941） 已炒完？

54：10 - 港股開市初段市況速報

54：40 - 消息股： 耐世特 （01316） 、光大控股 （00165） 、商湯 （00020） 、自然美 （00157）

56：03 - 財經日誌提提你

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