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【ET開市直擊】金管局接錢不斷會否加息 美股急彈港股跟升？（附Time code）

股市 08:55 2022/07/20

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港元滙價多番觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局根據聯繫滙率機制，自5月中旬已逾20度接錢，今早再宣布承接86.19億港元沽盤，銀行體系總結餘將跌至1760億，香港加息警號已響起？美股道指隔晚急彈逾750點，恒指夜期升255點，港股ADR全綫上揚，美股見底未？港股可望跟升？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：12 - 港股今日焦點速覽　
00：35 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：44 - 亞太股市早段市況速報
02：13 - 美股大反彈道指初步見底？ 暫判斷為技術性反彈
03：10 - 道指30000點有支持   美國加息0.75厘機會較高
04：25 - 標指、道指上望33000點水位分析
04：48 - 美股暫時未見底     料走一浪低於一浪
05：23 - 美國通脹未會太快回落   原油供應追不上需求
06：33 - 港股上日市況速覽+北水盤路
07：28 - 港股跟美股升？  8月業績「靚仔極有限」
09：11 - 恒指下降趨勢未改     料不會再尋底
10：31 - 港股20000點為支持    上望21500-22000點
11：14 - 港股憂慮：內房斷供事件、重磅科技股監管
11：51 - 港股未到長線部署時機
12：43 - 港元弱何時加息？  料第三季尾才跟美國加息
14：38 - 料港股加息不止一次
15：19 - 預期港股加息     對地產股有心理影響
17：15 - 內房爛尾樓事件點收科？   大型內銀股、保險基金「埋單」機會大
19：17 - 內房股不宜沾手      內房樓價疫弱、市場氣氛信心差
20：00 - 內房買地速度減慢    內地樓價跌的城市更多
21：05 - 小型內銀股最令人擔憂     事件拖累內銀股股價
22：05 - 港股開市前市況速報
22：40 - ET個股推介：中電信 （00728）
27：26 - 觀眾問股：港股有冇得炒波幅？ 趁今日升市炒一轉可以嗎？ATM揀邊隻？
30：23 - 港股開市初段市況速報
31：00 - 內地LPR維持不變為預期之內   
31：53 - 人行未必有動力增LPR     料透過回購、市場誘導救市
33：19 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 125元買入點算？
36：46 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 12.95元買入要止蝕？
39：08 - 觀眾問股：金風科技 （02208） 咩位可以部署？
40：10 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 前景點睇？
42：25 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 咩價位可入？ 新天綠色能源 （00956） 、東方電氣 （01072） 值得買入？
45：54 - 商湯 （00020） 公布回購急彈    短炒可以跟一轉？
47：45 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 60元買入點算？
49：40 - 觀眾問股：XI二南方恒科 （07552） 13元有貨怎操作？ 
51：46 - 觀眾問股：中聯通 （00762） 、中電信 （00728） 愈來愈多人推介  中移動 （00941） 已炒完？
54：10 - 港股開市初段市況速報
54：40 - 消息股： 耐世特 （01316） 、光大控股 （00165） 、商湯 （00020） 、自然美 （00157）
56：03 - 財經日誌提提你

*內地GDP遜預期   爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》*

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欄名 : ET開市直擊

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