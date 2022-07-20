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【TWTR】Twitter起訴馬斯克案　美法院裁定10月開審

股市 08:05 2022/07/20

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【TWTR】Twitter起訴馬斯克案　美法院裁定10月開審

全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）剎停440億美元收購Twitter（美：TWTR）計劃，其後Twitter正式起訴馬斯克，以迫令馬斯克完成收購交易，雙方的法律戰正式啟動。美國特拉華法院法官裁定，10月將審理案件。

美國特拉華州衡平法院首席法官Kathaleen St. J. McCormick裁定，審理此案將於10月進行，而訴訟獲准適用快速審理程序。此前Twitter的律師表示，他們只需要四天即可證明馬斯克必須遵守協議，以每股54.2美元的價格收購推特，並於上周提起訴訟，要求9月19日開始進行無陪審團審理。

馬斯克的法律團隊回應指，Twitter不公平地推動審理。馬斯克表示，Twitter沒有交出其垃圾帳戶的詳細信息，違反了收購協議的條款。

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相關文章：

【TWTR】全球首富馬斯克傳計劃反訴Twitter　試圖取消440億美元收購協議

【TWTR】Twitter入稟起訴馬斯克　迫令完成440億美元收購計劃

【TWTR】Twitter連番出招　要求法院加快審訊馬斯克收購案、兼勸喻股東通過收購計劃

編輯：姚卓然

社交平台 美股 律師 特拉華 Twitter Tesla 法官 馬斯克 Twitter（美：TWTR）

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