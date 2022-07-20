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【NFLX業績】Netflix用戶流失97萬遠少於預期、料本季增長100萬　股價盤前升逾7%

股市 16:03 2022/07/20

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【NFLX業績】Netflix用戶流失97萬遠少於預期　料本季增長100萬

Netflix（美︰NFLX）公布季度業績。Netflix季度收入按年升9%至79.7億美元，低於市場預期的80.35億美元，每股收益3.2元，高於預期的2.94美元，《怪奇物語》（Stranger Things）是推高業績的關鍵。全球付費淨用戶期內僅流失97萬，跌幅遠低於此前預期的流失200萬。Netflix周三盤前股價升逾7%，報216.5美元。

Netflix目前擁有2.2067億用戶，期內，亞太區用戶增加110萬，抵銷北美流失130萬用戶的影響，預計本季用戶淨增加量將回升100萬，市場原先預期增加約180萬。

Netflix指，目標在2023年初推出附帶廣告的平月費版本，又警告美元走強不利集團收入表現。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

【NFLX】追《怪奇物語Stranger Things》要睇廣告？　Netflix夥微軟推包含商業廣告訂閱計劃

【NFLX】Netflix連續兩月炒人　今次再裁減約300名員工

責任編輯︰梁浩碩

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix

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