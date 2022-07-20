【ET財經早點1分鐘】憧憬美股見底 道指升754點夜期漲255點 Netflix上季亞洲用戶增長亮眼 盤後曾升1成

憧憬美股見底 道指升754點

美股大幅反彈，投資者押注美股經歷半年大跌後，在3萬點水平初步見底，新一輪的業績期顯示，企業在第二季克服經濟的壓力好於預期，刺激大市氣氛，道指升754點，納指更升3%，芯片股Nvidia (美：NVDA) 及AMD (美：AMD) 升半成。

Netflix上季亞洲用戶增長亮眼 盤後曾升1成

Netflix公布第二季業績，收入增長9%，純利增長6%，業績焦點是付費用戶數量的流失少於預期，Netflix上季曾預期流失約200萬戶，但上季僅淨流失97萬戶，其中美國市場流失130萬戶，而亞洲市場就成為增長引擎，增加了108萬戶，股價大升半成後，盤後股價曾升超過1成。

北溪一號據報將恢復對歐供氣 惟減供氣量

歐洲天然氣期貨一度跌1成，據外電報道，「北溪一號」將於明日完成維修，重新向歐洲供氣，但會低於正常流量。



夜期升255點 金管局再接86億

港元市場密密走資，港滙再持續觸及7.85弱方兌換保證，金管局今晨再接86億港元沽盤，銀行體系結餘將跌至1760億元，市場一般預期跌穿千億水平，香港就有機會加息。夜期方面，跟隨外圍股市走勢升255點，阿里巴巴美股(美：BABA) 高港股收市價2%。