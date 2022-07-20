【香港寬頻1310】企業數碼化轉型大趨勢 香港寬頻力拓企業方案藍海 聚焦大灣區及東南亞市場 冀生意3年翻1倍

新冠疫情肆虐3年仍未喘定，令企業經營環境大受打擊，同時亦要密謀轉型以應付不確定性，而數碼化可說是在疫情下令不少企業求變的重要一環。事實上，不難發現目前在各行業各，如大型公共基建項目、零售業和金融業等統統都已步入數碼化時代。

有見及此，香港寬頻（01310）近年亦積極拓展企業服務，尤其是公司於2019年收購了JOS（Jardine One Solution）之後，令其在系統整合能力大大提升，從而藉着此優勢進一步開企業服務領域藍海，並冀望在企業方案上加強發展。

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香港寬頻企業方案行政總裁何達於今年6月上任，正是負責帶領公司開拓企業服務的主帥，雖然新官上任，但他已定下了3年大計，強調未來1年將會重點推動系統整合業務的發展，完善團隊建設及承接具規模的項目。他希望在未來1年能完整合完成，並於3年後在香港取佔得領先位置，同時亦積極開拓內地市場，揚言大灣區和東南亞為重要市場，目標在3年內整體業績翻1倍。

何達多次強調因為收購了JOS而帶來了更多機遇，其一是由於JOS本來已在內地和東南亞擁有客戶基礎，有助公司進一步開拓市場。亦因此，他認為由於公司可作為內地企業進軍國際市場的橋樑，具有一定優勢。

雖然疫情會令部份中小企節省營運成本，但也見他們都在積極轉型尋找新商機，故香港寬頻亦捉緊這個機遇，協助中小企加速數碼化轉型，讓他們得以在疫情常態化下提升營運效率。何達進一步指，公司未來會跟政府有更多合作，尤其未來香港將有更多基建工程上馬，企業方案需求龐大。

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記者：張以正