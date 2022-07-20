【開市9點半】金管局連日接港元沽盤　東亞估年內共加P 1.25厘

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美聯儲下周舉行議息會議，市場預料美國將加息75點子。加息陰霾籠罩下，套息交易增加，港滙持續轉弱，金管局昨日兩度承接港元沽盤，總額達142.5億港元，今晨再接86億港元。自5月12日起計，已22度接錢，累計總額超過1614億港元，本港銀行體系結餘將於周五（22日）後跌至1,760億港元。

金管局不斷「接錢」，本港拆息持續抽高，一個月HIBOR已連升4日，升至0.86厘。拆息上升及港元轉弱亦影響股票市場交投，港股昨主板成交僅840億元，為5月26日以來，再次跌穿1000億元水平。

市場人士預料，港滙持續走弱，短期港股成交額難望有太大上升空間。東亞則預期，若本港銀行體系結餘回落至1000億元左右，1個月港元拆息（Hibor）上調壓力便會較高。當1個月港元拆息持續在1.5厘之上，最優惠利率（P）便有機會上調，不排除年內加P 1.25厘。

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港股ADR收市：

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