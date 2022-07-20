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【開市9點半】金管局連日接港元沽盤　東亞估年內共加P 1.25厘

股市 06:31 2022/07/20

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美聯儲下周舉行議息會議，市場預料美國將加息75點子。加息陰霾籠罩下，套息交易增加，港滙持續轉弱，金管局昨日兩度承接港元沽盤，總額達142.5億港元，今晨再接86億港元。自5月12日起計，已22度接錢，累計總額超過1614億港元，本港銀行體系結餘將於周五（22日）後跌至1,760億港元。

金管局不斷「接錢」，本港拆息持續抽高，一個月HIBOR已連升4日，升至0.86厘。拆息上升及港元轉弱亦影響股票市場交投，港股昨主板成交僅840億元，為5月26日以來，再次跌穿1000億元水平。

市場人士預料，港滙持續走弱，短期港股成交額難望有太大上升空間。東亞則預期，若本港銀行體系結餘回落至1000億元左右，1個月港元拆息（Hibor）上調壓力便會較高。當1個月港元拆息持續在1.5厘之上，最優惠利率（P）便有機會上調，不排除年內加P 1.25厘。

重點新聞：

1. 【香港經濟】東亞：不排除年內加P 1.25厘　失業率年底料降至4.5%以下

2. 【內房危機】花旗：若內地予爛尾樓業主還貸緩衝期　內銀將少收310億元人幣利息收入

3. 【大行報告】大摩：外資長倉基金及私銀6月中以來頻頻增持中資科網股　惟退休基金及對沖基金看法審慎

4. 【下半年展望】法巴：提防三大隱憂　美股仍有下跌空間　料儲局7月加息75點子

5. 【滴滴出行】滴滴傳將被罰逾10億美元　料可重新註冊新用戶、啟動香港上市程序

6. 【大行報告】大摩：澳門通關日子不明朗、降今明兩年賭收預測　再調整濠賭股評級及目標價（附名單）

7. 【歐洲加息】歐央行據報考慮或加息0.5厘　歐元兌美元匯價升近1%

8. 【字節跳動】TikTok進行全球重組、裁減歐美員工　內部擴張計劃也停止（第二版）

9. 【中概股】愛奇藝升1成　與抖音達成合作　惟騰訊否認與快手達成戰略合作（第二版）

 

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