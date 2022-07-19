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【俄烏衝突】IMF警告倘俄羅斯全面中止出口天然氣至歐洲　東歐多國及意大利將陷嚴重衰退

宏觀解讀 23:06 2022/07/19

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IMF警告倘俄羅斯全面中止歐洲天然氣出口，東歐多國及意大利將陷嚴重衰退。

國際貨幣基金組織（IMF）警告，一旦俄羅斯對歐洲天然氣出口中止的舉動成真，而全球各國又以囤積天然氣供應應對，將導致東歐多國及意大利陷入嚴重衰退。

IMF解釋，除非各國共享天然氣並人為地壓低其價格，否則俄羅斯的禁運會導致捷克、匈牙利、斯洛伐克及意大利明年錄逾5%的經濟收縮。IMF又指，歐盟有42%天然氣是從俄羅斯入口，另歐盟有8個成員國的天然氣都是經俄羅斯輸往目的地。

歐洲今年的天然氣消耗量已下跌約9%，並拖累當地GDP增長兩個百分點。IMF警告情況於冬季將更為嚴峻，歐盟已預告下周將要求成員國立刻削減天然氣消耗量。

俄國大削7成歐洲供應仍足以消化有關影響

根據IMF推算，即使俄羅斯大削對歐洲的天然氣供應7成，歐洲經濟仍足以消化有關影響。然而，一旦俄羅斯對歐洲實施天然氣全面禁運，歐洲將面對天然氣供不應求的情況，最受影響的歐洲國家，所獲供應將低於其所需用量的15%至40%。

IMF直言，如果歐洲各國拒絕共享天然氣，不論是由於實際供應樽頸，還是個別成員國囤積供應，甚至是由於個別歐洲政府對本國實施天然氣價格升幅限制繼而令有用量未有因應禁運而減少，都會導致歐洲經濟出現最壞情況。

不過，在IMF所提出的最樂觀預測情境下，俄羅斯禁運天然氣至歐洲，預計只會導致歐盟經濟增長減少0.4%，歐洲多國中亦只有匈牙利一國因而錄逾1%經濟收縮。

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經濟衰退 東歐 天然氣 經濟 國際貨幣基金組織 斯洛伐克 匈牙利 捷克 GDP 歐洲

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