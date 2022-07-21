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【俄烏衝突】北溪一號7.21如期供氣、輸氣量恢復至維修水平　歐股早市走弱

股市 15:17 2022/07/21

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【俄烏衝突】北溪一號據報周四完成維修後如期重啟

俄羅斯輸氣予歐洲的主要天然氣管道「北溪一號（Nord Stream）」於7月21日完成維修，雖然俄羅斯總統普京表態指，若送去維修的關鍵零件渦輪機受到制裁影響沒有及時歸還，將減少北溪一號供氣量。據最新外電報道，北溪一號已恢復供氣，且輸送量已達至維修前水平，即最大輸氣量的40%。

本周初期，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）據報向歐洲客戶去信表示遇到「不可抗力」，令市場憂慮歐洲有被斷供天然氣的風險，但其後多方消息指，俄羅斯會如期供氣，市場憂慮降溫。

歐洲周四早市表現輕微低開，德國DAX、法國CAC40指數低開約0.2%，富時100指數微跌不足0.1%。

「北溪一號」佔俄羅斯向歐盟輸送天然氣逾三分之一，「北溪一號」於7月11日起進行10日的年度維修。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：

【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報宣稱遇「不可抗力」　歐盟料俄斷供天然氣恐令GDP最差縮1.5%

【歐元區經濟】歐央行要求區內銀行就衰退作部署　指俄烏戰爭恐致區內天然氣供應遭切斷

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美股 俄羅斯 歐盟
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