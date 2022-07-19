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【環球經濟】ACCA：會計界對下半年增長信心轉弱

股市 22:06 2022/07/19

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特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA）發表第二季《全球經濟狀況調查報告》，結果顯示受烏克蘭戰爭和世界各地通脹飆升影響，會計業界預期2022年下半年經濟增長將轉趨疲弱，但環球經濟可以避免出現衰退。

《全球經濟狀況調查報告》顯示，即使會計業界的信心指數急劇下降，然而仍高於新冠疫情高峰時的低點。兩個反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」，在第二季度的調查中幾乎維持不變，僅錄得輕微上升。有關指數均從2020年的極端水平回落，但仍高於疫情前的水平。
 
亞太地區信心指數雖然同樣下降，但跌幅是主要地區中最小。此外，亞太地區訂單指數有小幅增長，是唯一錄得上升的地區之一。在上海解除封區後，中國的經濟有所改善，整體帶來正面影響。此外，中國並沒有出現嚴重通脹，5月份的消費者價格通脹僅為2.1%。儘管如此，隨著全球主要經濟體的增長放緩，中國的出口需求將下降，甚至可能陷入停滯。

ACCA技能、行業和技術主管 Jamie Lyon表示，除了2020年疫情導致的經濟衰退外，預計今年和明年的全球經濟增長，將是自2007至09年全球金融危機以來最低。

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