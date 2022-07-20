【盈喜盈警】耐世特低開近半成　料中期錄約1100萬美元淨虧損　因經營環境持續挑戰重重

▲ 耐世特發盈警，中期淨虧損料錄約1100萬美元，因經營環境持續挑戰重重。

耐世特 （01316） 公佈，預期截至2022年6月30日止6個月淨虧損約1100萬美元，當中包括與若干美國遞延稅項資產有關的約4900萬美元非現金所得稅估值撥備。就該估值撥備作出調整後，權益持有人應佔經調整淨利潤為3800萬美元，而2021年同期則錄淨利潤8300萬美元。

耐世特低開近4.7%，報5.41元。

耐世特指，財務業績下跌，主要由於經營環境持續挑戰重重所致。通脹壓力已使商品價格、運費及其他投入成本上升。上半年供應鏈中斷依舊，限制半導體及其他零部件的供應。持續的COVID-19相關問題及烏克蘭衝突，亦已影響整車生產計劃，導致收入低於預期，製造業務效率低下。

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