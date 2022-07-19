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【職場熱話】童顏外表被誤以為年輕一族 女生會覺得是好事 打工仔最擔憂影響升職加薪

理財智慧 22:38 2022/07/19

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職場上雖說實力最重要，但很多時外表也會對仕途發展有所影響，例如一個人看上去是否大方得體，隨時會是升值加薪的關鍵。有網友近日在Dcard工作討論區發問，「返工童顏」到底是好事還是壞事？樓主並向網友發表調查：「有冇人返工成日被人話好細個？」

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

結果發現，不少網友都表示跟樓主有著相同經歷：「今日第一日返工，被第二個部門主管話我係似Intern」、「第一份工作做了三年，到離職時同事Post合照，都被人問『我們公司請中學生做童工？』」、「 我都成日被同事話你好細個、好似中學生，出街都成日被姨姨叔叔問今日不用返學啊？但正式出來工作都3年了。」

有網友就表示童顏外表有其優點：「我的樣子長期似Fresh Grad，每次轉工都會被人當作Fresh Grad，我覺得可能因為這樣，就算我做了愚蠢的事情，其他人對我都會比較寬容。」有網友就指出，童顏外表沒有好與壞，「在工作層面上只要你真是有料，人家都不會因為你個樣子細個，而覺得你什麼也不懂。」另一位網友亦有同感：「我個樣似Fresh Grad，但我張CV並不是Fresh Grad。我現在已工作了5年，中間轉過行，現在人工相比第一份多了8K。」

【職場熱話】大學畢業5年人工只得15K 同事相處融洽甘願戀棧舒適圈 被狠批不跳槽一定會後悔【下一頁

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此外，童顏外表在職場上也有性別之分，男女情況大不不同，皆因女性總是渴望青春常駐，相反男性則希望看上去成熟穩重，因此有網友直指童顏外表是一個「女好、男壞」的情況。「作為一個女性的層面上，人家羨慕你都來不及啦」、「男的我反而覺得成熟些會好些，樣子太細過的話，其他人會不太放心交重任給你。」

事實上，童顏外表最大的影響，正正是令打工仔有機會無法獲得客戶或老闆信任的因素之一。正如一位任職護士的網友指出，「入院病人會以為我剛剛畢業，或者是仍在求學中，現在已25歲了，所以童顏外表有好有壞啦，有些病人會無法對你信任。」

【職場熱話】工作空白期近3個月 被HR質問是否「個人有問題」 打工仔跪求得體回應方法【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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