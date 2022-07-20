【盈喜盈警】光大控股裂口挫7%　中期料蝕約26億至28億元　受累投資虧損

▲ 光大控股發盈警，中期料蝕約26億至28億元。

光大控股 （00165） 發盈警，預期截至今年6月30日止6個月期間淨虧損約26億港元至28億港元，去年同期則錄得約 18.1 億港元盈利。

光大控股今裂口低開7%，報6.43元。

集團解釋，該虧損主要由於期內集團持有的私募股權投資項目中，已上市但尚未退出的股權投資以及二級市場基金投資，因市場價格下跌預期錄得未實現虧損淨額約25億港元。

光大控股稱，上述未實現虧損對集團無直接現金流影響。截至6月30日止，集團現金保持充裕，約為103.5億港元，較去年底的71.6 億港元增逾4成。光大控股又表示，集團的整體財政、業務及經營狀況保持穩健。

光大控股預期於8 月下旬刊發經審核綜合中期業績 。

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