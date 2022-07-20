教育及職業博覽7.21起開鑼 想免費影CV相 仲攞求職天書可以去呢度

本周有多個大型展覽舉行，由貿發局主辦的「教育及職業博覽2022」，將於7月21日至24日在香港會議展覽中心免費開放予公眾參觀，展覽以「多元技能」為主題，將舉辦超過90場活動，有來自各地的780家機構參展，部份參展機構設有即場面試，預計提供逾2,700個就業機會。

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受疫情影響，本港失業率升至 4.7%，為了支援應屆畢業生及各行各業打工仔求職，求職招聘網站CTgoodjobs 在《香港貿發局教育及職業博覽 2022》擺放攤位，提供免費專業CV相拍攝活動，以及大派求職天書《Career Guide》及 5 款精美小禮物，為職場上班族打打氣。

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凡即場登記成為CTgoodjobs會員及完成相關程序，即可免費獲得以下福利：

1) 專業 CV 相拍攝活動

一張醒目的「見工相」可以令 HR 留下深刻印象，大大提升獲聘成功率。CTgoodjobs邀請了專業攝影師操刀拍攝，屆時求職者可即場取得 CV 相電子副本。影相前可參考 CV 相拍攝貼士。

2) 求職天書《Career Guide》

《Career Guide》是社會新鮮人必備的求職手冊，齊集搵工貼士、面試技巧、CV範例和薪酬指標等，並有多間知名企業分享請人故事，助求職者進一步了解僱主要求。

3) 精美小禮物及快餐店現金劵

博覽期間除了會派發 CTgoodjobs 自家製的三合一充電線及消毒噴霧外，更有連鎖快餐店McDonald’s 的$10現金劵、人氣健康食療商店Tea.Village茶.鄉花茶包、本地插畫家戴恭濟的扮工小禮品。

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預先登記成為 CTgoodjobs 會員：https://bit.ly/3zfIwru



活動詳情

《香港貿發局教育及職業博覽 2022》

展覽地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心（港灣道入口）

展覽日期：2022 年 7 月 21-23 日（上午 10 時至下午 7 時）、2022 年 7 月 24 日（上午 10 時至下午 6 時）

攤位號碼：5G-D26, CTgoodjobs

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記者：陳詠妍