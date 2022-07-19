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【美股業績】桌遊《魔法風雲會》訂單強勁　孩之寶上季盈利增一成勝預期、早段升逾2%

股市 20:16 2022/07/19

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桌遊《魔法風雲會》訂單強勁，孩之寶上季盈利增一成勝預期。

玩具製造商孩之寶（Hasbro，美：HAS）公佈截至6月26日止季度的業績，經調整盈利升一成至約1.61億美元，每股盈利1.15美元，較市場預期的每股0.94美元高。淨收入則微升1%，至13.4億美元，較預期的13.7億美元低。

孩之寶於美股早段走高，升逾2%，高見81.35美元。

受桌遊《魔法風雲會》（Magic： The Gathering）需求強勁刺激，以及產品售價上升所帶動，孩之寶上季盈利勝預期。公司上季推出《魔法風雲會》延伸系列，分析員指該系列同時刺激了《魔法風雲會》桌上遊戲及網遊之訂單。

分析又指，雖然季內運輸成本上升，惟孩之寶生產成本低，加上個別產品如小馬寶莉模型售價高昂，都有助推動公司之營運利潤率由原來的16%擴大至18%。不過，孩之寶上季淨收入僅微升1%，分析指是反映了美元走強之影響。

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美股 孩之寶（Hasbro，美：HAS） 每股盈利 美元
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