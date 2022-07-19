【疫後商機】「綜藝之父」蔡和平新加坡即煮包品牌進軍香港　仿Wine Pairing配港式涼茶？（多圖）

▲ SINSTANT進軍香港與健康工房合作，仿傚高級餐廳的餐酒文化（wine pairing），為每道菜式設計草本飲品。（林宇翔攝）

疫情下人們在家煮食的機會增加，衍生即食包、即煮包的需求。電視製作人蔡和平在新加坡創辦即食食品品牌SINSTANT（秒妙），更進軍香港；未來將會加入更多中菜款式。

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SINSTANT現時有7款即煮餸菜包，菜式包括海南咖哩雞、沙嗲串燒等新加坡街頭飲食。是次進軍香港則與健康工房合作，仿傚高級餐廳的餐酒文化（wine pairing），為每道菜式設計草本飲品。

SINSTANT創辦人蔡和平透露，揀選的菜式除了希望可以代表新加坡，亦必須要在技術上可製成即煮包。他坦言，產品定價不低，份量適用於2至3人，料以中高收入階層為目標顧客。暫時以網店及健康工房全線分店為銷售點，往後會否在超市等零售商上架，蔡則指特健康工房決定及安排。

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蔡和平續指，未來品牌將會與本地著名餐廳、廚師合作，研發中菜的即煮包。品牌將會有7成是中菜，3成是新加坡及其他亞洲菜。他又稱，希望品牌藉香港為跳板，拓展至海外市場；目前亦有與不同市場洽談，包括歐洲等，但將會逐步發展。

雖然餐飲營運限制已逐漸放寬，但健康工房行政總裁吳紀嬅表示，不擔心即煮包的需求減退。她解釋，因市民的習慣已漸漸向以生活質素為重心，配合食物科技的進步，即煮包的質素提升，自然可吸引顧客。

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記者：葉泳珊