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【DSE出路】幼兒教育相關工種吃香 耀中推幼教學士高級文憑 每年最高可獲1萬元助學金

理財智慧 19:36 2022/07/19

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DSE將於周三（20日）放榜，畢業生也要為未來求出路。疫情下各行各業均受到不同程度的衝擊，但新常態下卻令某類工作變得熱門起來，例如幼兒照顧員、特殊幼兒工作員、嬰幼兒照顧員等，相關工作均需要相應的幼教專業，甚至未來將成最具發展潛力的工種之一。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇


如若投身幼兒照顧員、特殊幼兒工作員、嬰幼兒照顧員等熱門工作，都必須擁有相應專業資格，而這些專業資格需要修讀幼教課程方可獲得。其中本港以及亞洲首間以幼兒教育為本科學院、非牟利團體耀中幼教學院，提供幼兒教育學士及高級文憑課程。

【放榜錦囊】DSE明日放榜 海外升學應及早準備 一文看清熱門升學地開支，詳見【下一頁


耀中幼教學院學生取得幼教學士及高級文憑畢業後，即可獲取四大幼兒教育行業必備的專業資格，包括「註冊幼稚園老師」、「註冊幼兒工作員」、「註冊幼兒中心主管」及「註冊特殊幼兒工作員」等。

首年學費  
幼兒教育榮譽學士學位： 87,920元 
幼兒教育高級文憑: 79,460元
幼兒教育高級文憑： 61,340元




耀中幼教學院設有多項助學金，以幫助有經濟需要的全日制學生提供學費財政支援，讓他們在學期間可以得到援助，助學金最高一年可獲10,000元，而且可以每年申請。同時，學院特亦設有 19 種不同的獎學金計劃，學生只要在學期間持續表現優良，將有機會獲得涵蓋整個課程獎學金，而在2021年，耀中幼教有 80% 學生入讀後獲得最少一個或更多的獎學金，以鼓勵及支持同學繼續積極學習。

    點擊圖片放大
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    +7

【樓市熱話】同事月入2萬 每月儲起95%人工 趕在30歲前買樓，詳見【下一頁

課程的特別之處，是耀中幼教學院為學士學位課程三年級及四年級的學生提供特殊學習需要 (SEN)及嬰幼兒教育的選修學科，讓學生能夠選擇其一進行專科深造，有助他們擁有最專業的相關知識，成為新常態下幼兒相關工作的專才。


此外，學院的所有課程均 100%以全英語教學，而且擁有國際化教學團隊，為有意投身幼教和幼兒服務的學生提供具系統而適切的專業培訓課程。學院亦提供不同機會，讓學生參加海外交流和幼教國際會議，助他們逐步掌握現今國際上最新的幼教知識理論及教育手法，成為世界級的幼教工作者，讓畢業生能擁有世界視野與國際接軌。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

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記者：陳詠妍

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幼兒教育 學士 畢業 幼稚園 DSE 高級文憑

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