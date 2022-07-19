【失業率】4月至6月失業率回落至4.7% 就業不足率亦回落至3% 孫玉菡料勞工市場短期會進一步改善

根據政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字，即4月至6月的臨時數字，經季節性調整的失業率由3月至5月的5.1%下跌至4月至6月的4.7%。而就業不足率亦由3.5%下跌至3.0%。

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與3月至5月比較，在4月至6月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的跌幅。

總就業人數由3,553,800人上升至3,571,600人，增加約17,800人。同期的總勞動人口亦由3,745,200人上升至3,750,200人，增加約5,000人。至於失業人數（不經季節性調整）由3月至5月的191,400人下跌至4月至6月的178,600人，減少約12,800人。同期的就業不足人數亦由130,400人下跌至111,600人，減少約18,800人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，勞工市場在二零二二年四月至六月隨着本地疫情大致緩和及社交距離措施逐步放寬而改善。消費券計劃和「2022保就業」計劃亦有幫助。失業率由3月至5月的5.1%下跌0.4個百分點至4.7%，就業不足率亦下跌0.5個百分點至3.0%。總就業人數轉為增加17,800 人至3,571,600人，失業人數進一步減少12,800人至178,600 人。對於未來，孫玉菡指由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善的幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。政府推出的各項措施將繼續為恢復本地經濟提供支持。

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責任編輯：羅浩濂