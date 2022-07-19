【央行加息】歐元區通脹高企　DWS：歐央行將加息0.25厘　

歐元區上月通脹率達到8.1%的新高。DWS 歐洲經濟學家Ulrike Kastens預計，歐洲央行將於本周四（21日）加息0.25厘，為11年來首次加息。不過，Ulrike Kastens認為，在通脹率處於極高水準之際，這是一種猶豫不決的反應動作。因此，她推算歐洲央行將在公告中納入貨幣政策正常化，即在今年進一步採取利率措施。

Ulrike Kastens指，是否真的存在歐洲債券之間不合理地擴大仍存有相當的爭議。然而，歐洲央行認為這種手段是必要的，以避免出現類似2011年和2012年那樣的危機。

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Ulrike Kastens認為，就如證券市場計劃（Security Markets Programme，SMP）和直接貨幣交易（Outright Monetary Transactions，OMT）一樣，歐洲央行也可能會混合祭出貨幣和財政政策。歐洲央行只有在個別國家滿足一定財政條件的情況下，才能購買那些國家的債券；但預計要求的條件和規定不會像OMT一樣嚴格，可能只需要有意向聲明即可。這可能使新的計劃在中期帶來法律上爭議。目前還不清楚是否確實會祭出這樣的作法，或者說這樣的公告是否足以達到縮小利差的效果。

Ulrike Kastens表示，在這次具有里程碑意義的會議上，溝通將再次顯得非常重要，尤其是在歐元疲軟之際。而從過去經驗看來，歐洲央行基本上都成功地滿足了市場預期。

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責任編輯：黃苑筠