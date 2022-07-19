【搜游食誌@iM網欄】深水埗宗像 過度包裝的Omakase

早前的周日，好「食」之徒相約到深水埗「宗像」享用Omakase（廚師發辦），真的是滿腦問號？首先，她常掛嘴邊「不習慣過九龍」，深水埗竟然有讓她心動的Omakase店，她是一位不折不扣的饞嘴美食愛好者，既然仙人指路，死跟！

▲ 店門口的裝修簡約到筆者竟走過了都不察覺。

預約席是2pm至3pm，午饍的最後一輪，心裏一算，這小店6個壽司吧位，每位最低消費500元，3輪枱，聲稱「長爆」，每月的午饍市就巿30萬元收入？推論不太可能，周一至周五的午餐，按此區的消費力，不可能負擔每位500元的午饍。觀察當天的枱櫈，平日應做一般定食餐。友人問筆者知否此店正是去年在中環做短期租約丼飯的魚生店？筆者真有點錯愕！

▲ 這場Omakase 以紅肉魚生的比例偏多，鰹魚、池魚，魚味濃厚，拖羅不夠肥美，甘香度不足。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

當時此中環POP UP魚生、丼飯店是頗有綽頭，豎起該店是「香港築地」的幡子，每朝早上7時開始，供應日本直送抵港的鮮味海產生鮮，每天大概中午前已售罄當天的特別魚生部位，為求一口甜美生鮮，也真的有「日本控」如外遊東京般，早晨到異鄉「築地」品嚐第二家鄉的鮮活刺身，印象中當時主力推銷拖羅及日本海老活蝦。店址是中環，取價98元至300元人均消費，當然無問題，成功吸引好多年輕上班族結伴到訪，一解鄉愁！當時的魚生品質、份量，算是經濟實惠。

▲ 火炙地金目鯛算是當天Omakase 的亮點，鮮味尚可，魚味經火炙後較為突出。

表現匠人專業講求鮮活

「宗像」的格局有點三不像，女店長及壽司師傅落力表現匠人的專業、簡潔的服務精神；筆者個人就不大受落，過份賣弄鮮活是如何難求，無法每次都滿足到重臨再訪的粉絲等。

若論當天我們席間所享用的食材，亦無甚麼特別，「地」金目鯛魚聽似好特別，其實是時令熱門銷售，因好友新店亦當周開業，邀約捧場，亦是此金目鯛魚，至於「地」不「地」，兩者有甚麼分別，筆者就未察覺當中差異，略嫌魚味淡薄，已經做火灸壽司，加火熱將魚肉的蛋白質昇華，帶出鮮、甜的效果。

跑馬仔式上菜食不知味

顧住與友人閒聊，女店長對食材的每次介紹，聽得天一半 ，地一半，因她非常熟悉講解的內容，流暢度一流，只可惜與店內的氛圍不合，完全無法令筆者有共鳴，過份「指導」客人如何享用鮮活，只會適得其反，使食用人完全失去覓食、尋味道的樂趣。

▲ 幻之鰹魚是屬少有品種，當天能嚐到，算是幸運指數頗高，質感不是油脂軟滑，帶點咬口，魚味不算濃。

師傅摩打手弄壽司，好像人工迴轉壽司帶般，完全無理會享用人的實際食用速度，筆者食到好似跑馬仔咁追呀追，對每道菜/壽司都未吞嚥，味道都未嚐透，又下一回了！以Omakase的欣賞食味來說，實在有點浪費當天的食材！

▲ 當日筆者喜歡是即開的生蠔，海水鹹鮮味濃，搭上師傅的少量醬料，爽脆可口。

女店長落力推銷兩款清酒，既然要配清酒，提高客人消費，又怎能用50分鐘完成10道的Omakase。首度菜是生蠔，每隻都漲卜卜，肥美鮮味，上置了師傅自家調味汁料，與鹹鹹的海水，起了味道的化學效果，爽脆，友人還特別分享貝殼類生鮮，如質量等級不夠高，常常出現一般不討好的腥味，筆者估計是他們含量豐富的鉀、鋅，氧化後的異味。

▲ 指導享用法「一飲而盡」的魚籽，經醬油反覆浸漬，如爆炸糖在口腔中自動爆出，齒頰留「咸、鮮、香」！

過度解畫缺少「食」趣

接下來叫大家細心品嚐經師傅反覆醬油漬好的魚籽，粒粒晶瑩，要一口而盡，魚籽就會在口腔中間逐粒自動爆破，魚籽和醬油的咸、鮮滲入齒頰，如店長不描述太過詳盡，由食客自己察覺這變化及爆籽過程，會更有「食」趣！再上亦是味濃的鰹魚壽司，其實魚味不算豐厚，是上置的柚子肉汁帶出魚味道。小白蝦、珍寶帶子、深海池魚都是新鮮貨色，可口嫩、滑、鮮、甜。

▲ 此海膽的鮮甜味，真令人滿意，軟滑入口柔順。

當天還有珍寶熟蝦、海膽壽司，勝在較大，赤貝非常爽脆、利落，絕無滑潺潺的感覺，中拖羅不夠肥，油脂薄，欠甘香油潤，赤身魚肉鮮甜、軟滑。結束前的海膽壽司則有點驚喜，鮮、香、軟、滑，亮澤油潤，與當天的果香味SAKE最夾！

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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