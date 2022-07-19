【逆市擴充】UA亞洲聯合財務暫無意上調客戶貸款息率 斥逾千萬元承租灣仔新大樓 推限量版NFT贈客戶

本地財務龍頭UA亞洲聯合財務（UA），為配合企業策略性發展，及進一步開拓數碼科技發展藍圖，宣佈逆市擴充，投資超過千萬元承租位於灣仔駱克道333號的商廈、原名為「中國網絡中心」的寫字樓作進一步擴展業務，並於7月19日舉行命名儀式，正式將該廈命名為「亞洲聯合財務中心」（United Asia Finance Centre）。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

UA亞洲聯合財務行政總裁長原彰弘，在典禮上被問及美國接連加息對該公司的影響，他表示UA暫時無意上調客戶的貸款息率，並稱因財務公司的貸款息差一向較大，就算本地市場的利率升0.75厘至1厘，對UA的影響亦有限。

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UA同時亦宣布進軍元宇宙，推出限量版立體「神臂」NFT收藏系列，項目當中八成NFT將贈予合資格的客戶，以答謝客戶於推廣期內參與指定推廣活動。其餘兩成初始版NFT將透過低碳排放NFT交易平台Articoin，於本月25日以超優惠價公開發售，藉此機會推動虛擬領域藝術發展之餘，亦希望支持買賣零碳足跡，為綠色城市出一分力。

UA亦在典禮上公開「神臂」NFT買家可免費獲贈限量版精美套裝，包括免費獲取UA獨家主辦神秘音樂會門票兩張、限量版日本經典怪獸Figure禮盒裝（一套四款）及NFT頭像繪圖，當中亦包括NFT智能合約。

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責任編輯：嚴浩文