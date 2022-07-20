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JLo傳早就想完婚 怕賓艾佛力突然退縮

環球社會熱點 09:05 2022/07/20

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美國樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez，簡稱JLo）與男星賓艾佛力（Ben Affleck）日前低調，一完廿年前雙方許下的承諾。美國有媒體報稱，珍妮花露柏絲心急想盡快完婚，因為擔心賓艾佛力或會退縮。

JLo與賓艾佛力賭城低調結婚 20年情修成正果 【下一頁】

美媒《Page Six》引述消息人士指出，珍妮花露柏絲答應賓艾佛力求婚後一心希望盡早完成婚禮，避免賓艾佛力有機會打退堂鼓。因此，兩人的婚禮舉行得十分倉促，只有基本準備功夫，出席者亦僅得兩人各自一名女兒，而非早前所言5名子女見證下成婚。

據悉，珍妮花露柏絲與賓艾佛力將會舉行派對，與親友慶祝兩人完婚，但不會再舉行婚禮。屆時，珍妮花露柏絲可能再披婚紗現身，但兩人不會舉行任何儀式。完成婚事的珍妮花露柏絲心情似乎十分好，在社交網站大方貼出素顏照。

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JLo與賓艾佛力再訂婚 棄購4億豪宅另覓更豪華愛巢 【下一頁】

珍妮花露柏絲周日（17日）在官方網站宣布喜訊，親證她與賓艾佛力上周六（16日）於拉斯維加斯結婚。珍妮花露柏絲形容結婚當日是生命中最美好的時刻，又指愛是恆久忍耐、美麗及寬容的。

52歲的珍妮花露柏絲與49歲的賓艾佛力早於2002年首度拍拖，同年首度宣布訂婚。兩人翌年表示因媒體過度關注動向，決定推遲婚禮。

珍妮花露柏絲2004年初決定取消訂婚，並與Marc Anthony結婚，兩人育有一對龍鳳胎，其後離婚。賓艾佛力2005年與Jennifer Garner結婚，兩人有3名子女，惜於2018年離婚。

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責任編輯：吳漢培

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