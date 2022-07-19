【下半年展望】瑞士盈豐：全球經濟增長放緩或快過預期　料美國今年不會經濟衰退

瑞士盈豐資產管理（EFG Asset Management）發佈有關2022下半年環球市場展望，該行表示，經濟衰退擔憂現已超過通脹，料全球經濟增長或較預期更快放緩。但預計美國在今年不會陷入經濟衰退。

瑞士盈豐認為，受俄羅斯與烏克蘭的戰爭提高了商品價格、中國因新冠疫情的長期封城措施降低了增長預期以及聯儲局加快加息等因素影響，全球增長可能比預期更快放緩。

據美國國債收益率曲線斜率顯示，未來12個月美國經濟衰退的可能性約為10%。不過，該行認為，現時當地採購經理指數（PMI）亦長期超過50以上，屬擴張區域。預計美國下半年不會出現經濟衰退，若真的出現衰退亦預計會是明年才發生。

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瑞士盈豐又提到，中國獨立於全球的周期，中國迎來政策轉向，並推出多項政策，如 縮短海外回國隔離要求、 房地產放鬆政策5月明顯加碼、超預期的汽車消費刺激、互聯網行業監管收尾等，料加上全球最低通脹，經濟及就業基本面，支持持續放鬆周期。

瑞士盈豐又稱，今年以來，鑑於嚴峻的利率環境，對政府債券收益率持謹慎態度。但在第二季度末，儘管收益率波動很大，但這創造了機會，故瑞士盈豐對固定收益變得更加樂觀。瑞士盈豐指，隨著增長減慢和利率上升，開始對商品市場變得更加謹慎。俄烏戰爭，顯著改變了市場動態。然而，隨著發達世界經濟放緩，通脹放緩正在回歸。商品價格自3月見頂以來已顯著放緩。隨著進入秋季和冬季，瑞士盈豐認為，歐洲的天然氣供應將是一個發展的關鍵。

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責任編輯：黃苑筠