▲ 【郵輪股】雲頂香港：繼續出售資產、更多子公司將清盤 幾乎所有郵輪均被採取執行措施

雲頂香港 （00678） 受到疫情打擊而陷入財困，並進入臨時清盤狀態。雲頂香港發公告指，預計集團未來不會恢復郵輪業務營運，幾乎所有郵輪資產均被採取執行措施。

聯席臨時清盤人JPLs稱，一直與有抵押債權人和其他相關利益方合作，與有興趣收購集團郵輪和其他資產的潛在投資者洽談，藉以最大限度地為對集團債權人追回債務，有關資產的出售正處於不同的完成階段。

雲頂香港：主要子公司已進入正式清盤程序

由於雲頂香港負債狀況司縮減經營規模，並回應其他債權人等發起行動，雲頂香港主要子公司也已進入正式的清盤程序，包括Dream Cruises根據百慕達法院的判令進入臨時清盤；Star Cruises Singapore Investment Holding Pte. Ltd.、星夢郵輪管理有限公司及麗星郵輪（香港）有限公司進入債權人自願清盤；MV Werften Holdings Limited也已向隸屬的德國法院申請清盤。

雲頂香港補充，多間非核心子公司亦已於澳洲、香港、馬來西亞、 新加坡及美國相關司法管轄區進入清盤程序。JPLs 預計，隨著集團繼續縮減業務和出售資產，集團的其他子公司亦將進入正式清盤程序。

雲頂香港現時無法提交復牌提案 除牌大限或為明年7月17日

公告提到，雲頂香港由於流動資金問題及缺乏審計委員會，目前無法公佈2021年業績。

上市公司持續停牌18個月將被除牌，雲頂香港相關限期將於2023年7月17日屆滿。JPLs認為，雲頂香港現時不符合繼續上市的條件，且在不大量投放資源的情況下， 將無法提交復牌提案。

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