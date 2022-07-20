倫敦182呎單位月租9000元 閣樓寢區空間狹窄

英國樓市熾熱，倫敦上月平均租金按年升幅為連續第二個月升逾12%。倫敦一個面積約182呎的單位以月租945英鎊（約8,916港元）放租，交通方便且配套完善。但單位閣樓寢區空間較為狹窄，成為一大缺點。

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單位位於倫敦東北部沃爾瑟姆斯托（Walthamstow），位處倫敦Zone 3地段。單位距離沃爾瑟姆斯托中央站（Walthamstow Central station）約5分鐘步程，附近也有商場、露天市集和戲院等設施。

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單位面積182呎（閣樓寢區不計算在内），屬開放式間隔，已有齊傢俬和安裝地暖系統。單位也設有開放式廚房，設備十分齊全。

不過單位的門上方就是閣樓寢區。有別於普通Loft單位用盡高樓底優勢，寢區面積53呎，放床墊後就未必有足夠的生活空間。住客體型如較高，也可能需要彎腰才能順利落床。

但單位選用樓梯櫃，有助擴闊儲物空間之餘更慳位。

地產數據網站Varbes的資料顯示，同區同類單位的平均月租約為835英鎊（約7,875港元），而這個單位的月租高超過13%。

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英國樓市研究機構Hamptons指，倫敦的租金升幅強勁，上月平均月租首次突破2,000英鎊（約1.9萬港元）。倫敦上月平均租金按年升幅，更為連續第二個月升逾12%。

英國全國上月的平均月租按年升8.8%，達到1,163英鎊（約1.1萬港元），較5月時11.5%的升幅略有放緩。

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責任編輯：鄭錦玲