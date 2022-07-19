  • 31°C
香港時間 : 2022719日 (二) 20:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】世茂集團接復牌指引　包括刊發業績、採取補救措施等

股市 18:52 2022/07/19

分享：

分享：

世茂集團接復牌指引　包括刊發業績、採取補救措施等

世茂集團 （00813） 上周五（15日）接獲聯交所的復牌指引，涉及五項條件，包括發布業績、調查前任核數師提出的事項及採取補救措施等。世茂自4月1日起停牌，於公告指，若公司未能補救引致停牌的事項，履行復牌指引，令聯交所信納，於2023年9月30前復牌，上市科將建議展開公司的除牌程序。

世茂的復牌指包括：（1） 刊發上市規則規定的所有尚未發的財務業績，及處理任何審核修訂，（2） 就前任核數師羅兵咸永道於辭任函中提出的事項進行適當的獨立調查、公佈調查結果並採取適當的補救措施，（3） 進行獨立內部監控檢閱並證明公司已設立充分的內部監控及程序，以履行上市規則項下的責任，（4） 證明公司已遵守上市規則第13.24條，（5） 向市場公佈所有重大資訊。

聯交所指，如公司情況有變，可能修訂或補充復牌指引。根據上市規則，連續停牌18個月的證券可能會被除牌。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞**

相關文章：

【港股通名單】五隻內房股遭剔出深港通下港股通名單　恒大、融創、世茂均上榜

【內房危機】世茂集團6月14日到期的4億美元私募債已違約

 

停牌 除牌 核數師 羅兵咸永道 復牌 港股 世茂集團（00813）

上一篇文章

【郵輪股】雲頂香港：繼續出售資產、更多子公司將清盤　幾乎所有郵輪均被採取執行措施

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：留力再火拼（附time code）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴
【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報宣稱遇「不可抗力」　歐盟料俄斷供天然氣恐令GDP最差縮1.5%
【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報宣稱遇「不可抗力」　歐盟料俄斷供天然氣恐令GDP最差縮1.5%
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低港近3%　夜期轉跌90點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低港近3%　夜期轉跌90點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升95點　納指期貨升0.5%　歐元區6月CPI終值按年升8.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升95點　納指期貨升0.5%　歐元區6月CPI終值按年升8.6%（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸資11億　買騰訊　恒指夜期升47點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸資11億　買騰訊　恒指夜期升47點（不斷更新）
【港元滙價】金管局接62.8億港元沽盤　銀行體系總結餘跌至1850.8億（不斷更新）
【港元滙價】金管局接62.8億港元沽盤　銀行體系總結餘跌至1850.8億（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款