【內房危機】世茂集團接復牌指引　包括刊發業績、採取補救措施等

▲ 世茂集團接復牌指引 包括刊發業績、採取補救措施等

世茂集團 （00813） 上周五（15日）接獲聯交所的復牌指引，涉及五項條件，包括發布業績、調查前任核數師提出的事項及採取補救措施等。世茂自4月1日起停牌，於公告指，若公司未能補救引致停牌的事項，履行復牌指引，令聯交所信納，於2023年9月30前復牌，上市科將建議展開公司的除牌程序。

世茂的復牌指包括：（1） 刊發上市規則規定的所有尚未發的財務業績，及處理任何審核修訂，（2） 就前任核數師羅兵咸永道於辭任函中提出的事項進行適當的獨立調查、公佈調查結果並採取適當的補救措施，（3） 進行獨立內部監控檢閱並證明公司已設立充分的內部監控及程序，以履行上市規則項下的責任，（4） 證明公司已遵守上市規則第13.24條，（5） 向市場公佈所有重大資訊。

聯交所指，如公司情況有變，可能修訂或補充復牌指引。根據上市規則，連續停牌18個月的證券可能會被除牌。

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