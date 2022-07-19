▲ 【內房危機】綠城服務遭提訴要求賠償1.35億人幣 料法律訴訟不影響正常業務

綠城服務 （02869） 發公告指，近期收到上海市第一中級人民法院送達的傳票和起訴狀等資料，有租賃合同出租人向綠城服務旗下一間聯營公司及一間全資附屬公司（綠城諮詢）提訴，要求承擔租賃合同項下的相關費用，包括租金、能耗費用、違約損害賠償等，涉約1.35億人民幣。

綠城服務稱，將採取適當行動，積極抗辯原告於該法律訴訟項下的訴請，密切監督該法律訴訟的進展，並在必要時採取適當行動，維護股東的利益，儘量減少對集團的負面影響。綠城服務目前正在評估該法律訴訟對集團的潛在影響，認為將不會對集團的正常業務或經營產生重大不利影響。

綠城服務公告提到，董事根據已作出適當調查，認為有關該法律訴訟的結果存在不確定性，包括綠城諮詢是否要對原告的訴請承擔連帶清償責任；及聯營公司最終需支付的賠償總額，由於案件情況較為複雜，將很大程度上取決於審理過程中被確認的案件實情，並最終以該法律訴訟結果為準。

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