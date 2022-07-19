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【滴滴出行】滴滴傳將被罰逾10億美元　料可重新註冊新用戶、啟動香港上市程序

股市 18:24 2022/07/19

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【滴滴出行】滴滴傳將被罰逾10億美元　除牌至今逾一個月

內地網約車平台滴滴出行自上月起多次傳出快將完成網絡安全調查，惟公司從美國股市除牌至今一個月，仍未見處分消息公布。外電最新引述消息指，滴滴出行將被內地監管機構處罰逾10億美元，隨處分方案作實，滴滴出行可啟動申請香港上市程序。

道瓊斯報道，內地當局發布罰款公告時，將同一時間解除滴滴出行暫停新用戶註冊的禁令。

網信辦、滴滴出行暫未回應有關報道。

滴滴出行去年6月赴美上市，惟不足一周遇網信辦啟動網絡安全調查，並叫停新用戶註冊，事件不單令滴滴出行營運受影響，並且在上市不足12個月除牌，同時令到中概股赴美上市活動陷停頓。

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