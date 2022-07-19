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點解英國歐洲會咁熱？ 罕見熱浪或陸續有嚟

環球社會熱點 19:07 2022/07/19

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英國及歐洲多國受熱浪侵襲，英國氣象局已發出最高級別的紅色極端高溫警告。專家表示，多種因素造成歐洲出現罕見熱浪，包括來自北非及撒哈拉沙漠的熱空氣，加上氣候變化持續影響，預料英國本周天氣仍然炎熱。

歐洲多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡 【下一頁】

英國天氣多變原因在於其獨特地理位置，分別有5種氣團在英國上空匯聚，每股氣團各有不同特性，當氣團彼此相遇及碰撞時，甚至會產生劇烈天氣情況。

英國氣象局國家氣候信息中心負責人Mark McCarthy博士表示，一股來自北非及撒哈拉沙漠熱帶氣團主導英國及歐洲上空，帶來熱浪及陽光，再加上氣候變化使天氣更炎熱，不排除當地錄得破紀錄氣溫。

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查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題 【下一頁】

伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）專家利用模擬過去1,200年的氣候模式發現，隨著溫室氣體排放增加，北大西洋高氣壓逐漸擴張覆蓋範圍。有研究表明，北大西洋高壓已造成葡萄牙及西班牙部分地區乾旱。

英國氣象局官員指，預料北大西洋高壓在本周進一步影響西南部地區，帶來溫暖而乾燥的天氣，但高壓脊同時或為西北部帶來降雨。此外，夏天日照時間長亦導致當地持續高溫，晚間氣溫亦維持炎熱。

皇家氣象學會行政總裁Liz Bentley指，氣候變化使英國過去30年以來，每月平均氣溫上升了攝氏1度，相信打破高溫紀錄的情況只會愈來愈多，或出現長時間、高強度熱浪。

Bentley稱，氣候變化導致降雨量增加，引發更多強降雨。

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責任編輯：郭麗明

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