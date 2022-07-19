【香港經濟】東亞：不排除年內加P 1.25厘　失業率年底料降至4.5%以下

▲ 東亞預期，本港失業率年底降至4.5%以下，樓價料大致窄幅上落。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄指，受消費券刺激及社交距離放寬，本港經濟下半年料加速復甦，全年預測增長1.2%。本港失業率年底可望回落至低於4.5%水平，惟3%的區間則要至明年才觸及。通脹方面，相信仍可維持於約1.5%之溫和水平。

蔡永雄預期，儲局料於7月及9月分別加息0.75厘，11月及12月則分別加息0.25厘，美國聯邦基金利率將於明年首季至次季期間加至3.75至4厘左右水平，並於該處見頂。他解釋，環球通脹今年底至明年初將回落，因受高基數效應影響，供應鏈阻礙的影響也將逐漸減退，故美國有機會於明年底至2024年開始減息。

港息方面，蔡永雄認為，當本港銀行體系結餘回落至1000億元左右，1個月港元拆息（Hibor）上調壓力便會較高。隨著儲局下周進一步加息0.75厘，1個月港元拆息將升穿1厘甚至是1.5厘，當1個月港元拆息持續在1.5厘之上，最優惠利率（P）便有機會上調。

P有機會在7月至9月期間展開首次上調

他又預期，P有機會在7月至9月期間展開首次上調，港息之後會同步跟隨美國加息，不排除P今年累計有1.25厘加幅。面對疫情、地緣政治、幣策走向等不明朗因素，今年本港私人住宅樓價將大致窄幅上落，下行壓力溫和，顯著調整的機會不大。

股市方面，東亞銀行首席投資策略師李振豪指，倘11月本港與國際通關，本港旅遊相關企業，如消費、飲食、酒店及航空業，將出現爆炸性增長。他續指，恒指在20600點已築下支持，但22300點左右有阻力。A股則主要看國策及刺激措施，如新能源、新能源車，另減稅降費落實也利好民生相關消費股，上述板塊10月前料表現正面。

美股第三季料見底反彈

李振豪又指，標普500指數於過去10次中期大選年平均呈U型走勢，在美國今年11月再度舉行中期大選下，美股第三季料見底反彈、第四季持續向好。他解釋，過往經驗顯示，美股表現多走在經濟之前，標指底部往往會在衰退1年前出現。

對於日圓弱勢，東亞銀行高級投資策略師黃燕娥指，十年期美債息有機會在下周儲局加息後重返3%之上，甚至是觸及3.5%，連同環球避險情緒回落下資金從日圓流出，以及美日幣策持續分歧，均意味日圓中長線仍會走弱。

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記者：余倩敏









