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兆禧苑兩房原叫價420萬　上車客見有人搶　即主動追價10萬

股樓投資 18:29 2022/07/19

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屯門新盤NOVO LAND登場，有買家趁早入市，以免遲買更貴。美聯物業黃瑞麟表示，屯門兆禧苑樂禧閣高層16室，實用面積363平方呎，兩房間隔，日前獲業主追價10萬元，以430萬元入市。 

代理透露，買家為外區上車客，睇樓數月，鐘情單位向南，而且靚裝，所以購入上址，單位原叫價420萬元，但落訂時有另一組客表示有意認購，故追價10萬元至430萬元購入單位，實用呎價約11,846元。 

資料顯示，原業主於1986年5月以約123.9萬元購入上述物業，持貨26年，現帳面賺約306.1萬元，物業期內升值近2.5倍。 

延伸閱讀 2022年最平新盤　屯門NOVO LAND折實329.7萬起　首設漸進式供款安排【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 美聯物業 兆禧苑

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