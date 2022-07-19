兆禧苑兩房原叫價420萬　上車客見有人搶　即主動追價10萬

屯門新盤NOVO LAND登場，有買家趁早入市，以免遲買更貴。美聯物業黃瑞麟表示，屯門兆禧苑樂禧閣高層16室，實用面積363平方呎，兩房間隔，日前獲業主追價10萬元，以430萬元入市。

代理透露，買家為外區上車客，睇樓數月，鐘情單位向南，而且靚裝，所以購入上址，單位原叫價420萬元，但落訂時有另一組客表示有意認購，故追價10萬元至430萬元購入單位，實用呎價約11,846元。

資料顯示，原業主於1986年5月以約123.9萬元購入上述物業，持貨26年，現帳面賺約306.1萬元，物業期內升值近2.5倍。

延伸閱讀 2022年最平新盤 屯門NOVO LAND折實329.7萬起 首設漸進式供款安排【下一頁】

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