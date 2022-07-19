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【大行報告】滙豐研究下調新世界發展目標價9%至33.3元　維持買入評級

股市 18:10 2022/07/19

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新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛上周五收市後提供最新營運情況，滙豐環球研究發表報告，指盡管加息周期中，利息支出上升，管理層有信心在2023財年實現利潤增長，惟報告認為，該公司銷售表現疲軟，令人失望，但收益率吸引，可為股價提供一些支持，該行將對新世界發展的目標價，由此前的36.6元，下調至33.3元。

報告指，新世界發展旗下K11購物中心的租戶銷售業績受到第五波影響，但自今年5月以來一直在改善，K11 MUSEA的最近銷售業績超過了1月的水平。管理層強調，它將繼續執行財務紀律，並將淨負債率維持在健康水平，並有信心在2023財年實現利潤增長，盡管目前加息期間，利息支出不斷增長。報告指，新世界在2022財年的股息率為8%，是同行中最高之一，維持買入評級。

管理層將未來兩財年合同銷售目標定350億至400億

報告引述鄭強調，公司將繼續採取可持續和漸進的每股派息（DPS）以回報股東，並強調2.06元的DPS將是股息底線。過去12個月的資本支出控制在370億元，而一年前為350億元，比預算低16%。新世界發展預期，公司的淨資產負債率（淨債務/總股本）保持在40%的低水平，而其最新的債務成本保持在3%的健康水平。

管理層預計2023財年的合同銷售將有改善。鑑於香港和內地的可銷售資源不斷增加，該公司將2023和24財年的合同銷售目標定為350億至400億元。

該行對新世界發展的新目標價設為33.3元，因為該行將該公司的資產淨值估算，由原先每股78元，下調至70.9元，下調主要是由於香港的物業發展和投資項目的價值降低。而以此資產淨值估算作為基礎，目標折讓53%維持不變，該行將2022至24財年的盈利預測下調2.8%至6.8%，主要反映了較高的利息支出假設、租金減免和香港的租金假設下調。新世界發展的2022財年股息收益率為8.0%，資產淨值折讓63%，2022財年的市盈率（PE）為9.1倍。

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