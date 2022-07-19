【新MacBook簡評】M2版MacBook Air　剪片速度較M1版快40%

▲ 經測試下，現時MacBook Air即使開啟多個程式，甚至同時播放7段4K影片，其運行畫面依然順暢。（Apple）

蘋果（Apple）早前推出全新MacBook Air，採用性能更高的M2芯片，擁有更快的8核心CPU及10核心GPU，而且比M1芯片多出50%記憶體頻寬。M2芯片在高效和節能上都有重大提升，與M1相比，M2芯片在相同耗電水平下，多執行緒效能（multithreading）速度提升高達18%。

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圖像濾鏡及效果速度方面，M2版也較M1版快1.2倍，如果以採用Intel處理器的MacBook Air作比較，速度更是快5倍。在影片剪輯速度上，例如在《Final Cut Pro》上處理複雜的時間軸，M2版的速度是較上一代快近40%；若與採用Intel處理器的MacBook Air作比較，速度甚至是快15倍。

採用單顆 256GB高密度 NAND 記憶體

為配合 M2 芯片在性能上的提升，新款 MacBook Air採用單顆 256GB 高密度 NAND 記憶體，雖然SSD 讀取速度，是稍為比採用兩顆128GB記憶體的M1為慢，但在整體表現上，若以日常應用為主作考慮的話，例如文書處理的工作、觀看4K影片等，就有比上一代更快的性能表現。

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經測試下，現時MacBook Air即使開啟多個程式，甚至同時播放7段4K影片，其運行畫面依然順暢，整體表現都是較M1版為佳。加上Macbook Air貫徹沒有配備散熱風扇的特點，這在觀看影片或玩遊戲時的好處是不會發出噪音。

當然，由於M2性能更佳，對散熱的要求也較高，如果作一般應用，即使沒有配備散熱風扇，MacBook Air本身的散熱系統設計都已足夠。不過，如果要長時間處理高負載（high workload）的工作，則建議使用配備散熱風扇的MacBook Pro為佳。

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記者：陳卓賢