【新股IPO】英國金政壇動盪 傳軟銀暫停ARM上市計劃

近期英國政壇動盪，有消息指，軟銀集團旗下 英國芯片業務 Arm此前計劃在美、英同步上市，亦因此而計劃 暫停推進其在英國上市的工作。

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軟銀於2016年收購 Arm，該公司是以英國劍橋為基地的大型科技公司，此前 英國 首相約翰遜一直遊說軟銀主席孫正義至少將部分Arm業務在英國上市。外電報道指，前投資大臣Gerry Grimstone及數碼經濟大臣菲爾普（Chris Philp）曾在談判上發揮主導作用，惟其後相繼辭職，導致Arm上市計劃也被叫停。

不過對於暫緩上市一事，軟銀及Arm均拒絕回應。

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記者：張以正