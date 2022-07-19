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【虛擬經濟】NFT仍有價有市？Yahoo旗下《好集慣》推NFT每個800元 部分收入支援動物醫療開支

理財智慧 18:28 2022/07/19

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近月加密貨幣及NFT（非同質化代幣）項目的市況不穩，但無阻雅虎香港推出全新的NFT項目。雅虎香港宣布由7月21日起，旗下《好集慣》雜誌將會推出首個NFT項目《City Frenchie》，並邀請到本地插畫家Polly為項目創作出100款法鬥（法國鬥牛犬）NFT，其創作概念源自《好集慣》的固定欄目，如環保、身心靈、文化、旅遊和個性等等，每款City Frenchie都有鮮明性格和喜好，用戶可以選擇自己最喜愛或最能代表自己個性的法鬥，利用NFT將自己與寵物的不解情緣刻畫在元宇宙中。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

用戶每購買一款City Frenchie NFT，《好集慣》便把所得的部分收益，捐助保護遺棄動物協會（SAA），作為會內被遺棄、殘缺、年老或生病動物的醫療和生活開支。SAA承諾會為牠們找到一個家，或照顧牠們直到終老，不殺不棄。購買City Frenchie NFT除了能幫助這些動物，NFT持有者更有機會親身到SAA探訪動物，為照顧牠們出一分力。

1,105隻City Frenchie將於8月1日上午10時在官方交易平台Artzioneer以800元（以 Mastercard或VISA卡進行交易）作預售，並在8月8日上午10時公開發售。用戶可先加入成為《City Frenchie》Discord 會員，並追蹤 @City.Frenchie IG專頁和註冊成為 Artzioneer 會員，即有機會參加白名單、Airdrop和度身訂造Frenchie等售前一系列精彩活動，以及最新開售資訊。

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好集慣NFT項目《City Frenchie》 開售詳情

7月中：網站 & IG & Discord啟動

7月下旬：度身訂造City Frenchie活動、空投活動、白名單申請

8月1日上午10時：預售 (只限白名單)

8月8日上午10時：公開發售

【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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