  • 32°C
香港時間 : 2022719日 (二) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【還息不還本】貿易融資貸款再展期至10月底　金管局：進出口貿易前景仍有很大不確定性

Hot Talk 17:56 2022/07/19

分享：

分享：

【還息不還本】貿易融資貸款再展期90日至10月底　金管局：進出口貿易前景仍有很大不確定性

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天至今年10月底。金管局局表示，鑑於地緣政治局勢不穩加劇全球供應鏈緊張、環球通脹升溫令主要央行加息，加重企業財政負擔。考慮到本地經濟經歷第5波疫情打擊後剛剛開始回穩，進出口貿易前景仍然存在很大不確定性，決定再次延長計劃下貿易融資貸款還款期，與整體計劃同步到期，而屆時將全面審視計劃的後續安排。

金管局指，參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶，在今年8月至10月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天；今年5月至7月底新取用的貿易融資貸款客戶同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。若貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，按客戶的情況就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

金管局建議，對於一些還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確還款安排的客戶，他們可以按該局於2022年2月23日發出的指引，自願選擇開始部分本金還款，而銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

相關文章：

【銀色債券】政府籌備發行新一批銀色債券　有意參與銀債發行需於7.27前向金管局遞交承諾書

【香港經濟】金管局：5月年率化貸款增長5.5%　港元存款跌0.6%

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

開啟hket App，閱讀全文
財政政策 融資貸款 經濟 行業 貿易 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報宣稱遇「不可抗力」　歐盟料俄斷供天然氣恐令GDP最差縮1.5%
【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報宣稱遇「不可抗力」　歐盟料俄斷供天然氣恐令GDP最差縮1.5%
【恒生11】李麗珊16年前稱「養1個仔女要400萬」　恒生最新調查：開支增至逾600萬
【恒生11】李麗珊16年前稱「養1個仔女要400萬」　恒生最新調查：開支增至逾600萬
【港元滙價】金管局接62.8億港元沽盤　銀行體系總結餘跌至1850.8億（不斷更新）
【港元滙價】金管局接62.8億港元沽盤　銀行體系總結餘跌至1850.8億（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升95點　納指期貨升0.5%　歐元區6月CPI終值按年升8.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升95點　納指期貨升0.5%　歐元區6月CPI終值按年升8.6%（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸資11億　買騰訊　恒指夜期升47點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水轉吸資11億　買騰訊　恒指夜期升47點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低港近3%　夜期轉跌90點（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】阿里美股低港近3%　夜期轉跌90點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款