【還息不還本】貿易融資貸款再展期至10月底　金管局：進出口貿易前景仍有很大不確定性

▲ 【還息不還本】貿易融資貸款再展期90日至10月底 金管局：進出口貿易前景仍有很大不確定性

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天至今年10月底。金管局局表示，鑑於地緣政治局勢不穩加劇全球供應鏈緊張、環球通脹升溫令主要央行加息，加重企業財政負擔。考慮到本地經濟經歷第5波疫情打擊後剛剛開始回穩，進出口貿易前景仍然存在很大不確定性，決定再次延長計劃下貿易融資貸款還款期，與整體計劃同步到期，而屆時將全面審視計劃的後續安排。

金管局指，參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶，在今年8月至10月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天；今年5月至7月底新取用的貿易融資貸款客戶同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。若貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，按客戶的情況就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。

金管局建議，對於一些還款能力已經有所恢復，並希望有較為明確還款安排的客戶，他們可以按該局於2022年2月23日發出的指引，自願選擇開始部分本金還款，而銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

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