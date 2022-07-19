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【大行報告】大和料京東物流2618疫情衝擊減退惟全年虧損料擴大　降目標價至22元

股市 18:28 2022/07/19

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大和料京東物流2618疫情衝擊減退惟全年虧損料擴大　降目標價至22元

京東物流 （02618） 今年首季收入按年增長22%，大和表示，京東物流業務已從4月份的低潮恢復，而該月收入仍然錄得按年正增長，認為內地5月及6月份的零星確診個案，將不會對業務構成重大風險。京東物流第二季度將受惠618線上購物節，及4月份延遲收入確認已開始履行合約帶動，預料次季收入按季上升12%至300億元（人民幣，下同），更預期公司下半年會錄得淨利潤。

京東物流最快第三季完成收購德邦物流

大和指出，京東物流將於周四（21日）舉行股東特別大會，決定是否收購德邦物流，如進展順利，交易有望於今年第三季完成。作為德邦第二大股東，韻達快遞對京東與德邦的業務合作持有不確定性，本月初缺席對京東物流收購的投票程序。大和認為京東物流尚未與韻達討論業務發展計動，但指出合作規模擴大，對三方均有利。

大摩指外資長倉基金及私銀6月中以來頻頻增持中資科網股：【下一頁】

該行預測，京東物流今年淨虧損會較早前預期更高，下調集團2022至2024年收入預測1%至3%。雖然維持對京東物流維持「買入」評級，但12個月的目標價則由27元下調至22元，指收購德邦快遞及營運效率提升，將成為支持股價的因素。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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港股 個股分析 大行報告 買入 京東物流（02618） 目標價 運輸

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