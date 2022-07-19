香港恒生大學供應鏈管理工商管理（榮譽）學士　多元創新學習 培育業界專才

供應鏈管理與日常生活息息相關，涵蓋採䐟、質量控制、服務流程、資訊及財務管理等。新冠疫情下，不少公司利用供應鏈管理的知識，提升電子商務的營運能力。香港恒生大學供應鏈管理工商管理（榮譽）學士課程正好回應業界對航空及物流專才殷切的需求。



靈活課程選擇助學生找尋興趣範疇



課程提供兩個專修組別 － 「商業物流」及「航空運輸」。「商業物流」旨在培育具備先進技術知識的創新人才，課程讓學生學習管理供應商、在物流運輸過程中與不同單位合作產生協同效應、設計及優化現有的供應鏈等相關學問。於第三年，學生可自由選擇不同選修科目，如採購管理、運籌學、品質管理、談判學、企業資源規劃、貨運法規、航運及運輸物流等。「航空運輸」的對象是對航空運輸感興趣，並以此為職業選擇的學生，課程集中於運輸和交通，涵蓋的科目包括航空公司、貨運站、空運和機場的營運和管理、可持續交通運輸、航空金融等。

▲ 供應鏈管理學生於「2021香港物流案例大賽」中榮獲最創新解決方案奬

畢業出路廣兼備受各行業認同



恒大校園提供完善先進的教材及設施，包括模擬平台、無線射頻辨識系統工具、虛擬現實景系統等輔助學生多元學習。同學更可以申請成為香港物流協會的會員，亦能加入香港運輸物流協會、供應鏈管理協會（香港）、香港物資採購與供銷學會和供應鏈保安協會成為學生會員。本課程畢業生的工作範疇涵蓋供應鏈管理的不同部份，譬如物流、貨物經銷、顧客服務、零售及項目管理。

▲ 恒大供應鏈管理工商管理課程提供虛擬實境（VR）設施輔助學習

課程資料

電話查詢：3963 5555

課程查詢：scm@hsu.edu.hk

課程網頁：https://www.hsu.edu.hk/hk/academic-programmes/undergraduate/scm/

(特約)