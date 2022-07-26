氣候變化：投資者怎樣促成「公正轉型」

「公正轉型」並非新概念。早在1990年代初，美國勞工領袖便注意到職位與環境之間互相衝突，這轉型趨勢近年來有所增強。2015年，《巴黎協定》就氣候變化提到了「公正轉型」。

氣候變化議題的關鍵是：承認轉向低碳能源、建築、運輸和工業生產，將使國家和產業面臨巨大的挑戰，勞工和他們的社區亦將面對同樣的問題。若各界未能預見這些挑戰的社會影響，則可能阻礙氣候進展，並加劇局部地區乃至全球的不平等，破壞發展中經濟體和發達經濟體之間脆弱的平衡。

不正視「公正轉型」的世界，將是一個政局不穩及系統化風險升溫的世界；對資產管理公司來說，則是一個長期風險回報失衡導致投資難度大增的世界。

社會排斥與不平等加劇風險

許多研究證明，長遠真正地走向「公正轉型」，不論在未來增長、創造就業機會，還是促進體面工作環境方面，都可帶來潛在經濟好處。經濟合作暨發展組織（經合組織）2017年的一份報告估計，到2050年，決定性轉型計劃可以帶動G20經濟體的長期產出平均提高5%。

另一份報告指出進取的氣候行動，可在2030年前為全球經濟帶來3,700萬個就業職位淨增長，包括與改變能源結構、增加使用電動車，以及提高建築能源效益的工種。

從轉型的大格局來看，工作環境方面的前景也許樂觀，但對個人生活層面和每個地區或國家所受的影響並不平均。轉型將無可避免令職位流失，碳密集型行業或資源密集型行業的規模將縮小。「公正轉型」要求對勞工進行再培訓，重新分配他們的崗位，並且須進行監督，確保行業的體面工作條件迅速擴展，以滿足新的需要。

為實現「公正轉型」，推動綠色行業、鞏固體面工作條件，以及建立社會保障體系，作為抵禦收入風險（不管是源於氣候變化的物理風險，還是源於轉型）的第一道防線，規管及政府決策為關鍵所在。

社會對本議題的認識與日俱增。作為主動型負責任投資者，我們會致力在受嚴重影響的行業找出最佳做法，並旨在以投資促進社會進步投資。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞**