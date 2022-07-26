  • 33°C
香港時間 : 2022726日 (二) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

氣候變化：投資者怎樣促成「公正轉型」

股市 12:00 2022/07/26

分享：

分享：

「公正轉型」並非新概念。早在1990年代初，美國勞工領袖便注意到職位與環境之間互相衝突，這轉型趨勢近年來有所增強。2015年，《巴黎協定》就氣候變化提到了「公正轉型」。

氣候變化議題的關鍵是：承認轉向低碳能源、建築、運輸和工業生產，將使國家和產業面臨巨大的挑戰，勞工和他們的社區亦將面對同樣的問題。若各界未能預見這些挑戰的社會影響，則可能阻礙氣候進展，並加劇局部地區乃至全球的不平等，破壞發展中經濟體和發達經濟體之間脆弱的平衡。

不正視「公正轉型」的世界，將是一個政局不穩及系統化風險升溫的世界；對資產管理公司來說，則是一個長期風險回報失衡導致投資難度大增的世界。

社會排斥與不平等加劇風險

許多研究證明，長遠真正地走向「公正轉型」，不論在未來增長、創造就業機會，還是促進體面工作環境方面，都可帶來潛在經濟好處。經濟合作暨發展組織（經合組織）2017年的一份報告估計，到2050年，決定性轉型計劃可以帶動G20經濟體的長期產出平均提高5%。

另一份報告指出進取的氣候行動，可在2030年前為全球經濟帶來3,700萬個就業職位淨增長，包括與改變能源結構、增加使用電動車，以及提高建築能源效益的工種。

從轉型的大格局來看，工作環境方面的前景也許樂觀，但對個人生活層面和每個地區或國家所受的影響並不平均。轉型將無可避免令職位流失，碳密集型行業或資源密集型行業的規模將縮小。「公正轉型」要求對勞工進行再培訓，重新分配他們的崗位，並且須進行監督，確保行業的體面工作條件迅速擴展，以滿足新的需要。

為實現「公正轉型」，推動綠色行業、鞏固體面工作條件，以及建立社會保障體系，作為抵禦收入風險（不管是源於氣候變化的物理風險，還是源於轉型）的第一道防線，規管及政府決策為關鍵所在。

社會對本議題的認識與日俱增。作為主動型負責任投資者，我們會致力在受嚴重影響的行業找出最佳做法，並旨在以投資促進社會進步投資。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞**

撰文 : Virginie Derue 安盛投資管理ESG研究主管

欄名 : 投資洞見

最新專欄文章 更多

2030年：「長壽經濟」的關鍵
2022/05/30
2030年：「長壽經濟」的關鍵
探索元宇宙的投資機會
2022/05/02
探索元宇宙的投資機會
2022年數碼經濟前景維持樂觀
2022/03/07
2022年數碼經濟前景維持樂觀
教育可以改變生活 還可以為投資者帶來機會
2022/02/07
教育可以改變生活 還可以為投資者帶來機會
基因技術：潛力無窮的投資主題
2022/01/03
基因技術：潛力無窮的投資主題
行業 G20 財富及資產管理 經濟 氣候暖化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【防疫措施】港府據指擬將酒店檢疫減至四或五日　並與紅黃碼同步推出、最快兩周內出台
【美股期貨】道指期貨跌120點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌120點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR曾越50關　夜期收市升86點（不斷更新）
【倉位分析】AI股商湯再挫7%　大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【倉位分析】AI股商湯再挫7%　大戶倉位再異動、115億大貨搬倉至滙豐　疑為第二大股東軟銀部署沽貨？
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁、股價半日升6%重上100關
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉為香港主要上市、料年底完成　憧憬港股通解禁、股價半日升6%重上100關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款