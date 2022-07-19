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【有相睇】南昌一號「四房神則」劈價120萬　4年帳蝕近40萬離場

股樓投資 17:58 2022/07/19

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位於深水埗的南昌一號，以「四房神則」之稱聞名，皆因該盤A室單位，實用面積不足600平方呎，竟間出四間睡房。近日該盤「四房神則」單位錄得蝕讓買賣，業主持貨4年，帳面蝕約38.9萬元。

美聯物業黃永財表示，南昌一號高層A室，實用面積595平方呎，四房一套間隔，原叫價1,150萬元，業主因見市況不穩，所以近日劈價120萬元賣樓，單位終以1,030萬元易手，實用呎價約17,311元。從代理提供的相片可見，單位裝修新淨，外望昂船洲大橋一帶海景。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2018年3月以約1,068.9萬元購入上址，現帳面蝕約38.9萬元，物業期內貶值約3.6%。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 南昌一號 深水埗 美聯物業

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