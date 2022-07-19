【大行報告】 友邦下月25日公布半年業績 中金料上半年新業務價值按年跌14.6% 仍看好長遠增長前景

友邦保險（01299）將於下月25日公布今年上半年業績，陸續有大行預測其業績表現。中金發表研究報告指，維持友邦「跑贏行業」投資評級，但下調今明兩年盈利預測5.8%及2%，至每股0.55及0.69美元，並下調今年新業務價值（VONB）預測2.4%，至每股0.28美元，予其目標價108元，較現價有近3成潛在升幅。

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該行預計，新業務價值實質匯率口徑下按年下降14.6%，固定匯率口徑下按年下降12.6%，而考慮到上海、江蘇、北京的新業務價值貢獻約佔中國整體業務的50%，相信第二季內地疫情對其新業務帶來較大負面影響，但仍看好其長期增長前景，爲亞洲保險市場發展的長期受益標的。

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香港業務方面，新業務價值預計將按年下降3%，對應第二季度按年出現兩位數跌幅。該行指，受到疫情對代理人業務的影響，預計今年第二季友邦香港代理渠道業務受到較大衝擊，銀保渠道表現相對較好。

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記者：郭秀慧