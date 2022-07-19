【毛孩支援】時富金融聯合Pricerite Pet支援阿棍屋 贊助阿棍屋善行動物診所傢俬

有不少毛孩被主人遺棄無家可歸，就連生病都無法獲得充足的治療。有見及此，時富集團旗下時富金融及實惠Pricerite Pet秉持集團「全面關懷」的理念，贊助阿棍屋善行動物診所內的傢俬，共同救助無家動物，望所有生命都受到珍惜和重視。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

是次贊助的傢俬用於整個診所不同區域，包括藥房、接待處、醫生房、化驗間、手術室、留院房、隔離房、候診室、雜物房、員工休息地方等，由小型傢俬以至大型傢俬都有，例如不同尺寸的儲物櫃、轉椅等。此外，Pricerite Pet將會定期捐出部份收益支援善行動物診所，藉此讓顧客在照顧家中愛寵的同時，也可以幫助可憐的無家動物，一同分享大愛。

除了贊助診所所需傢俬外，集團亦希望為義工送上支持，因此善行動物診所的負責人及所有登記義工，都會自動成為Pricerite Pet特別會員，可以低至成本價購買寵物食品或其他日用品，以感謝他們無私的奉獻。

時富集團執行董事關廷軒表示，集團十分支持阿棍屋救助無家動物，為牠們提供免費治療，亦十分感謝及欣賞義工、寄養家庭、領養者的無私付出。希望藉著這些舉措發揮集團的企業理念，用心關懷無家動物，為牠們提供適切的幫助，同時希望以身作則，感染社會大眾一同伸出援手，為建立美好的社會而共同努力。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂