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【手機設計】手機隨時變Nothing Phone　Dbrand推出客製化手機貼

科技 19:22 2022/07/19

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有客製化機貼品牌，就利用Nothing Phone（1）的機背半透明造型設計出多款機背貼紙，將系列命名為Something。

科技公司Nothing早前推出首部智能手機Nothing Phone（1），其採用透明物料成為焦點。有客製化機貼品牌，就利用Nothing Phone（1）的機背半透明造型設計出多款機背貼紙，將系列命名為Something。

【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售

客製化機貼品牌Dbrand所推出的機背貼紙，可以讓用戶將貼紙貼在手機背面，令手機變成類似Nothing Phone (1) 的效果。但Dbrand Something只是一張機身貼紙，並沒有Nothing Phone (1) 的閃燈介面。

【資訊安全】惡意軟件再現 資安專家揭多款詐騙Android App

Dbrand為iPhone 13 Pro Max、Gaalxy S22 Ultra及Pixel 6 Pro提供Something機背貼，品牌參考了3款手機的內部構造，在貼紙上印上無線充電線圈的位置，而Galaxy S22 Ultra 更可「透視」S Pen筆槽，機背貼售價為24.95美元起（約196港元起）。

【手機市場】2022 Q2全球手機出貨量跌9% 需求減弱成主因

責任編輯：廖淑瑩

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