▲ 【大行報告】大摩：外資長倉基金及私銀6月中以來頻頻增持中資科網股 惟退休基金及對沖基金看法審慎

隨內地疫情回穩，外資對中資股看法有改變。摩根士丹利指，雖然納斯達克金龍中國指數及恒生科技指數，已分別從近期高位回落10%，但海外長倉基金及私人銀行對中資股看法趨樂觀，自6月中以來頻頻增持中資股，包括中資科網股，但期內對沖基金及量化基金則沽貨套現。

長倉基金兩大原因看好中資股

大摩稱，外資對中資股看法改變，主要有兩大原因：（1）內地下半年經濟復甦，將帶動電子商貿行業；（2）監管政策對科技股的打擊已過了最惡劣階段，市場情緒改善有助估值重估。

自6月中以來，長倉基金加快買入中資科網股，截至6月底，主動型及被動型的長倉基金分別淨買入納斯達克金龍中國指數科網股各120億美元及104億美元，兩者為2021年11月以來最大幅度的淨流入。

不過，大摩指出，退休基金及主權基金對中資股看法依然審慎，因中概股退市風險仍未解釋，而且內地個別城市仍有零星確診個案，同時中國股市走低，或導致流動性收緊，進而推高融資成本，不利增長型投資。

對沖基金方面，大摩稱，基金非常關注人民幣兌日圓走勢，因有關滙率已升至十年來高位，這或會損害中國出口增長，同時增加人民幣貶值壓力，同時著重基本面的長倉基金則仍在評估中資科網股潛在的監管風險，因此對沖基金近期在中國市場主要沽貨套現。

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